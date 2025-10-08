закрыть
Что нужно есть осенью, чтобы не заболеть

  • 8.10.2025, 9:15
  • 1,748
Пять продуктов, которые укрепят иммунитет и добавят энергии.

Осенью и зимой наш организм испытывает стресс: меньше солнца, больше простуд, нехватка витаминов и движения. В этот период особенно важно поддержать иммунитет правильным питанием. Некоторые продукты обладают уникальной способностью укреплять защитные силы, очищать организм и давать заряд энергии, даже когда за окном серость и холод. Рассказываем, какая еда поможет оставаться здоровыми, активными и иметь хорошее настроение осенью и зимой, пишет ТСН.

Какие продукты укрепляют иммунитет и заряжают энергией: их нужно есть осенью и зимой

Мед — настоящая «живая аптечка». Он содержит ферменты, витамины группы B, железо, магний и природные антисептики. Каждое утро растворяйте чайную ложку меда в стакане теплой воды с лимоном. Такой напиток укрепит иммунитет, очистит организм и подарит энергию на длительный промежуток времени. Не добавляйте мед в горячий чай, при температуре выше 40°C он теряет свои полезные свойства.

Цитрусовые. Апельсины, мандарины, грейпфруты, лимоны — естественная профилактика простуды. Они не только обогащают организм витамином C, но и улучшают настроение благодаря эфирным маслам. Съедайте хотя бы один цитрус в день или добавляйте сок лимона в воду, салаты и блюда. Это простой способ поддержать здоровье в сезон вирусных заболеваний.

Капуста. Обычная белокочанная, брокколи или квашеная — капуста является одним из самых полезных овощей для холодного времени. Она содержит витамин C, клетчатку и природные ферменты, поддерживающие работу желудочно-кишечного тракта и укрепляющие иммунитет. Употребляйте квашеную капусту на гарнир или перекус — это натуральный пробиотик, который помогает организму бороться с вирусами.

Морковь и тыква. Оранжевые овощи — это настоящее сокровище для кожи, зрения и иммунной системы. Бета-каротин превращается в организме в витамин A, помогающий клеткам защищаться от бактерий и вирусов. Пейте морковно-яблочный сок, добавляйте тыкву в супы, запеканки и каши. Лучше всего сок усваивается с каплей масла.

Морская рыба. Сельдь, скумбрия, лосось или сардины — это продукты, которые не только насыщают, но и укрепляют сердце, сосуды и нервную систему. Омега-3 жирные кислоты уменьшают воспаление в организме и поддерживают здоровье кожи и мозга. Готовьте рыбу 2-3 раза в неделю, запекайте или тушите. Так вы получите максимум пользы без ущерба для фигуры.

