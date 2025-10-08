Как Лукашенко добивал «Камволь» 8.10.2025, 9:47

Из закрытых документов стало известно, что пошло не так.

«Предприятие суперсовременное сегодня. Одно из лучших среди многих стран», — так в сентябре 2025 года говорила председательница «совета республики» Наталья Кочанова на праздновании 70-летия минского «Камволя». Через месяц — 3 октября — Лукашенко заявил, что предприятие не работает и накопило долгов более чем на 200 миллионов рублей.

«Зеркало» получило внутренние документы правительства, которые касаются судьбы «Камволя».

Сколько денег влили в «Камволь»?

«Камволь» — минское текстильное предприятие, которое работает с 1955 года и производит шерстяные ткани и волокна. Доля государства в уставном фонде акционерного общества превышает 99%, оно входит в концерн «Беллегпром».

С 2013 года его активно поддерживает государство. К 2017 году в модернизацию «Камволя» вложили 110 миллионов долларов, Лукашенко называл сам процесс «эпопеей», где «много копий сломали». Но на этом господдержка не закончилась.

За первые девять месяцев 2024 года «Камволь» получил:

41,5 миллиона рублей — льготные кредиты от «Беларусбанка» (освоено 38 миллионов);

7,4 миллиона рублей — уплата за счет республиканского бюджета процентов по кредитам, взятым предприятием;

0,06 миллиона рублей — освобождение от уплаты ввозного НДС.

Согласно внутренним документам, благодаря этой господдержке удалось избежать остановки производства и «социальной напряженности в коллективе», своевременно выплачивать зарплату и обеспечить «безубыточную работу». Правда, из трех показателей, выполнение которых было условием господдержки, на момент составления документа выполнили только один — темп роста производительности труда.

По состоянию на 1 декабря 2024 года задолженность «Камволя» по кредитам, займам и исполненным гарантиям правительства составляла 240,8 миллиона рублей. В числе основных кредиторов — «Беларусбанк», инновационный фонд Минского горисполкома, исполненные гарантии правительства и бюджетные ссуды Минского горисполкома.

«Долговая нагрузка составляет 506,6% к годовой выручке 2024 года», — говорилось в одном из внутренних документов.

Работников не хватает

Кроме финансовой нагрузки у «Камволя» хватает и других проблем. Одной из основных авторы документа называют «недостаток основных рабочих для обеспечения выхода на проектную мощность».

В январе — октябре 2024 года на предприятии работало 733 человека. Зарплата по предприятию составляла в среднем 1649 рублей в месяц (в том числе у руководителей — 2896 рублей). Авторы отчета отдельно отмечали: социальный климат в коллективе благоприятный, платили вовремя, действовали профсоюз, ячейка «Белой Руси» и ветеранская организация.

При этом производственные мощности использовались не полностью: по однониточной пряже — на 50,6%, по суровым тканям — 72,8%. «В связи с неполной загрузкой» летом 2024 года 36 единиц основного технологического оборудования решили законсервировать, чтобы сократить расходы на его содержание.

Крышу не могли починить больше года

Еще одна проблема — протечки крыши главного производственного корпуса. Разобраться с ними поручал в январе 2023 года на тот момент вице-премьер Петр Пархомчик, однако в январе 2024 года проблема оставалась актуальной.

«За январь — октябрь 2023 года собственными силами персонала ОАО «Камволь» устранены 33 протечки. По состоянию на 01.11.2023 затраты по ремонту кровли составили 88,4 тыс. рублей», — отчитывались чиновники в одном из внутренних документов.

Но проблему это не решило. По состоянию на ноябрь 2023 года оставалось еще 55 участков с протечками, из них девять — над суконным производством. «Учитывая погодные условия», работы приостанавливали до апреля 2024 года.

Весной 2024-го попытались найти подрядчика через электронную площадку. Процедура закупки не состоялась — единственный участник отказался подписывать договор. «В условиях дефицита собственных оборотных средств» ремонт кровли проводили «точечно для устранения критических течей».

Нужны деньги, где взять — неясно

Остальные проблемы оказались тесно связаны между собой. Предприятие остро зависело от иностранных поставщиков сырья. Также из-за границы везли запасные части и комплектующие к оборудованию.

Авторы документа отмечают также трудности с валютными платежами в евро и долларах за сырье из Европы и Индии, продолжительную доставку и в целом «длинный» производственный цикл.

«Для увеличения объемов производства требуются одномоментные значительные финансовые вложения. С учетом структуры бухгалтерского баланса и высокой закредитованности предприятия привлечение кредитных ресурсов не представляется возможным», — говорится в одном из внутренних документов.

Какие варианты спасения предлагали?

Чиновники разработали четыре схемы выхода из кризиса. Рассматривали процедуру санации, а также разные варианты реструктуризации долгов. По каждому просчитали основные показатели до 2058 года. Позиции направили в Совет министров «с целью определения варианта дальнейшего развития» предприятия.

Какой из вариантов выбрали — пока неизвестно. По всей видимости, от санации отказались, так как «Камволь» сейчас не фигурирует в Едином государственном реестре сведений о банкротстве.

Скорее всего, выбрали один из вариантов с очередным выделением денег из бюджета. Об этом можно судить по словам Лукашенко на совещании 3 октября: «И вносят указ: президент должен подписать, выделить деньги. Денег можем одолжить».

Кстати, было еще одно предложение: присоединить к «Камволю» другое убыточное предприятие концерна «Беллегпром» — Слонимскую КПФ (камвольно-прядильную фабрику). У нее тоже серьезные проблемы: объем производства в 2024 году сократился, запасы готовой продукции выросли, прибыль упала, а задолженность по кредитам достигла 20,1 миллиона рублей. По расчетам чиновников, объединение двух проблемных предприятий должно помочь.

