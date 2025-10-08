закрыть
В Украине ликвидировали оккупанта, который не умел читать и писать

  • 8.10.2025, 10:03
  • 2,074
В Украине ликвидировали оккупанта, который не умел читать и писать

Он был завербован в колонии.

На фронте в Украине ликвидирован оккупант Семен Карманов из российского Кемерово. Он еще в детстве получил инвалидность 3 группы из-за умственной отсталости: россиянин не умел даже читать и писать.

В российскую армию Карманова завербовали из колонии, куда он попал по обвинению в краже. Об этом сообщает независимое российское издание «Медиазона».

О том, что инвалид третьей группы Семен Карманов из Кемерово был ликвидирован на войне в Украине, изданию сообщила его сестра Анастасия. У россиянина еще в детстве диагностировали задержку интеллектуального развития.

Семен Карманов
Фото: Медиазона

«Карманов погиб 2 августа, ему было 27 лет. Его похоронили в закрытом гробу. В извещении военкомат сообщил, что Карманов погиб в результате ранения в голову. Другие обстоятельства гибели родственникам не сообщили», – отмечено в материале.

О Карманове «Медиазона» писала еще в 2023 году. По данным издания, сразу после его рождения медики сообщили родителям, что их сын получит тяжелую инвалидность из-за осложнений при формировании плода.

«Карманов мог ходить и разговаривать, но не сумел окончить первый класс из-за неуспеваемости. После этого ему дали бессрочную инвалидность третьей группы с диагнозом «умственная отсталость со значительными нарушениями поведения, требующими ухода и лечения». Читать и писать он не научился, а в зависимости от сезона страдал неврозами», – рассказали журналисты.

Когда Карманову исполнилось 18, он стал фигурантом уголовного дела о покушении на кражу группой лиц. В следующий раз ему повезло куда меньше: он получил полтора года общего режима за соучастие в угоне авто.

Срок Карманов отбыл полностью – а через несколько месяцев после освобождения снова угодил за решетку. По данным «Медиазоны», он поехал в Новосибирск и там возле одного из баров нашел телефон с двумя банковскими картами в чехле.

«Затем он предложил четверым молодым людям, занимавшимся попрошайничеством, пойти гулять с ним. Карманов накормил новых знакомых бутербродами, соком, блинами и кофе из кафе, расплатившись одной из карт, а вторую отдал одному из бездомных — тот уехал с ней в компьютерный клуб. Купив также с карты цветы для матери, Карманов собрался уехать обратно в Кемерово, но не учел, что у него нет наличных на проезд. Тогда он спустился в метро, где и был задержан», – пишет издание.

Потратить Карманов и его новые знакомые успели чуть больше 5 тыс. рублей с обеих карт, но по итогу инвалида 3 группы отправили в СИЗО по обвинению в краже. В конце 2022 года он получил 2 года и 1 месяц колонии. Выйти на свободу Карманов должен был в апреле 2024 года – но тут вовремя подсуетилось Минобороны РФ.

«За полгода до освобождения заключил контракт, несмотря на диагноз. Медкомиссия поставила Карманову категорию «А» (годен без ограничений). «Он подписал, даже не видя и не зная, что там за бумага. Он не мог ее прочитать, и эти менты с зоны этим воспользовались!», — рассказывала «Медиазоне» мать Карманова Светлана», – сообщается в материале.

Женщина, по данным издания, еще в 2023-м пыталась отговорить сына от участия в войне, ссылалась на то, что уже потеряла 6-летнюю дочь, скончавшуюся от опухоли головного мозга.

«Я говорю ему: «А если мы тебя похороним? У меня же сердце не выдержит второго ребенка потерять». Он говорит: «Ты не думай, мама, мама, думай о хорошем», — пересказывала Светлана «Медиазоне» разговор с сыном после того, как он ушел из колонии на войну», – напоминает первую публикацию о Карманове издание.

