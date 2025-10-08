Сперва Тайвань, потом Россия

Сперва Тайвань, потом Россия2
- Денис Ярославский
- 8.10.2025, 10:13
- 2,212
Какие войны наметил себе Китай на ближайшие полвека.
Мы все хотим завершения войны. Но скорее всего, мир к этому не готов.
Маятник истории, раскачанный Россией, не остановится просто так. В ближайшие десять лет нас ждет период войн, после которого геополитическая карта мира, которую мы изучали в школе, изменится до неузнаваемости.
8 июля провластная китайская газета Wenweipo опубликовала статью под названием «Шесть войн, в которых Китай должен участвовать в следующие 50 лет»:
Объединение с Тайванем (2020-2025).
Возвращение островов Спратли (2025-2030).
Возвращение Южного Тибета (2035-2040).
Возвращение островов Дяоюйдао (Сенкаку) и Рюкю (2040-2045).
Объединение Внешней Монголии (2045-2050).
Возврат земель у России (2055-2060).
Но, на мой взгляд, этот временной промежуток слишком растянут. Судя по темпам глобальных процессов, все это может произойти куда раньше.
Денис Ярославский, Facebook