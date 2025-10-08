Сперва Тайвань, потом Россия 2 Денис Ярославский

Какие войны наметил себе Китай на ближайшие полвека.

Мы все хотим завершения войны. Но скорее всего, мир к этому не готов.

Маятник истории, раскачанный Россией, не остановится просто так. В ближайшие десять лет нас ждет период войн, после которого геополитическая карта мира, которую мы изучали в школе, изменится до неузнаваемости.

8 июля провластная китайская газета Wenweipo опубликовала статью под названием «Шесть войн, в которых Китай должен участвовать в следующие 50 лет»:

Объединение с Тайванем (2020-2025).

Возвращение островов Спратли (2025-2030).

Возвращение Южного Тибета (2035-2040).

Возвращение островов Дяоюйдао (Сенкаку) и Рюкю (2040-2045).

Объединение Внешней Монголии (2045-2050).

Возврат земель у России (2055-2060).

Но, на мой взгляд, этот временной промежуток слишком растянут. Судя по темпам глобальных процессов, все это может произойти куда раньше.

Денис Ярославский, Facebook

