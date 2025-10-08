Трещины, плесень и выбитые двери: как в Минске сдают жилье для «льготников» 8.10.2025, 10:31

Коллаж: Tochka.by

Чем на самом деле оказался «дом мечты» для многодетных.

Долгожданные ключи обернулись горьким разочарованием: жильцы нового дома в Новинках вместо уютных квартир получили треснувшие ванны, кривые стены и неровные полы. Очередники, ждавшие собственное жилье годами, теперь вынуждены бороться с подрядчиками за устранение многочисленных дефектов, пишет Tochka.by.

Пустующее поле в районе столичных Новинок начали застраивать в 2023-м. Радостная новость для очередников: многоэтажки с развитой инфраструктурой обещали сдать в течение нескольких лет. И все — для нуждающихся, в основном многодетным.

Первый 19-этажный дом (на улице Павлины Меделки, 6) построили. Пусть и с опозданием на 14 месяцев. Жильцы 225 квартир готовились заселиться на свои новые квадратные метры — почти все решили взять помещения с отделкой, чтобы побыстрее решить вопрос и съехать со съемного жилья, из общежитий или от родителей.

Фото: Павел Русак / Tochka.by

Но радость была недолгой, а переезд у многих сместился на неопределенный срок. Большинство так и не подписали акты приемки и продолжают требовать устранения недостатков от подрядчиков. А вопросов — много.

Фото: Павел Русак / Tochka.by

Вместе со специалистом посмотрели, какие квартиры построили для нуждающихся, и узнали у жильцов, что не так в их новом «экспериментальном» доме.

Хотели сразу заехать и жить

На окнах некоторых квартир в многоэтажке уже висят шторы и стоят цветы: кто-то въехал в свое жилье практически сразу, смирившись с недостатками в отделке.

Фото: Павел Русак / Tochka.by

Кто-то решил исправить все своими силами — ремонт в самом разгаре. А многие продолжают ждать устранения проблем.

«Когда мы увидели, что нам сдали… Да, дом для нуждающихся, мы очередники. Но это не повод к нам так относиться и сдавать квартиры в таком виде. Мы тоже люди. И все равно вносили свои средства при строительстве», — начинает свой рассказ Александра.

Она была на очереди семь лет — в семье есть ребенок-инвалид. Женщина объясняет, что на жилье выделили субсидию — почти 40% от стоимости квартиры. А недавно семья стала еще и многодетной.

Фото: Павел Русак / Tochka.by

Квартиру изначально рассматривали только с отделкой: сейчас женщина снимает жилье за 300 долларов в месяц, поэтому хотела переехать в свой дом как можно скорее. А решать какие-то вопросы по ремонту и обустройству планировала уже постепенно.

«Мы рассчитывали, что получим хоть какую-то отделку, не ожидая чего-то сверх. Просто чтобы жить, а не переделывать. Еще на этапе строительства я видела кое-какие «косяки», но мы с мужем закрывали на это глаза, потому что платим за съемное жилье. И многие так поступили и уже живут, параллельно устраняя недоделки», — говорит Александра.

Фото: предоставлено собеседницей

Как только она получила ключи и увидела конечный вариант, сразу поняла: нужно подключать специалиста и принимать жилье с ним. Хотя многие проблемы были заметны и непрофессионалу.

Фото: предоставлено собеседницей

«Плитка в санузле ходила ходуном прямо под ногами. Межкомнатные двери все размокшие, с плесенью — они целый год лежали на стройке под открытым небом. На ванне — огромная трещина в 40 см. А в одной комнате — обои разных оттенков», — перечисляет Александра.

Проблемы во всем доме

То, что увидели новые хозяева квартиры, было лишь верхушкой айсберга.

Инженер компании «Стройконтрольсервис» Евгений Атрахимович в этой 19-этажке принимал не одну квартиру. И у всех были схожие проблемы: у кого-то лучше, а у кого-то…

«Под демонтаж было почти все — плитка, ламинат, двери, обои… Треснутая ванна, требовалась замена нескольких стеклопакетов. Замечаний много», — начинает Евгений.

Фото: Павел Русак / Tochka.by

Каждый огрех в квартире был помечен специальными стикерами от приемщика — только на одном квадратном метре их насчитались десятки. А всего претензий расписано на 40 пунктов.

Фото: Павел Русак / Tochka.by

«К примеру, стены. Дом панельный. Выставляем уровень — есть зазоры. Если бы такие стены не были с отделкой, все бы прошло по нормам. Но так как предусмотрена поклейка обоев, то такая подготовка не соответствует нормам. Плюс разнотон в обоях — недопустимо. Ну и какие-то нюансы видны невооруженным взглядом (коррозия, морщины, отслоение), мы уже так подробно на них не останавливались, потому что здесь точно все — под замену», — перечисляет инженер.

Фото: Павел Русак / Tochka.by

Дальше — полы. Ламинат в целом был плохого качества и исполнения. И в итоге весь пошел на демонтаж.

«У панели есть свои допуски, в том числе и по полу. Между одной и другой панелью допустим перепад до 5 мм. Но когда ты сдаешь работу под финишную отделку, под определенное покрытие, такая неровность не должна превышать 2 мм», — говорит Евгений.

Фото: Павел Русак / Tochka.by

Потолки во многих квартирах этого дома начали крошиться и отслаиваться.

На входной двери есть царапины и сколы. Но это мелочи, говорит мастер. В этом доме он принимал квартиру у соседа Александры: там дверь и вовсе оказалась выломанной.

Фото: Павел Русак / Tochka.by

«Просто кто-то потерял ключи, выбил металлическую дверь и в таком виде пытался сдать хозяину. Мужчина изначально вроде бы был готов закрыть глаза на некоторые недостатки, но когда увидел такое отношение, решил все проверить по полной программе», — рассказывает специалист.

Дыра в бюджете

Александра говорит, что дата долгожданного переезда сместилась на несколько месяцев. Приходится платить и по кредиту, и за съемное жилье. Но самое главное — возникли незапланированные траты, совершенно неподъемные для семьи.

«У нас на руках акт, но мы его не подписывали. Да, сейчас нам устраняют некоторые проблемы, но за это приходится побороться. Увеличились сроки нашего переезда. Потребовались и дополнительные деньги, которых у нас попросту нет… К примеру, перекладываем пол. Подумали, раз уже такая проблема случилась, решили заменить дешевую российскую плитку на свою. Подрядчик дает мастеров, мы — материалы», — говорит Саша.

Фото: Павел Русак / Tochka.by

Ей уже сняли все обои и зачистили стены. Заодно семья решила вопросы с электрикой, которые были не критичны и в рамках стандартов социальной отделки, но не сильно их устраивали. Сняли полы — ламинат покупали сами. Заменили окна — все оперативно и качественно.

«Я, конечно, благодарна, что проблемы решаются. Но все это — нервы и деньги. Мы планировали сразу заехать, не делать никаких ремонтов. Думали, поживем пока так, главное — крыша над головой есть, а там все решим. Но вышло как вышло», — вздыхает Александра.

Самостоятельно будут ставить и ванну — вариант от застройщика, по мнению семьи, совсем уж плох. Межкомнатные двери пока не устанавливают, а входную — оставили как есть, со временем все равно планируют менять.

Фото: Павел Русак / Tochka.by

Как говорит женщина, немало соседей тоже отложили переезд на неопределенный срок и ждут устранение «косяков» от подрядчиков.

И даже коммунальные службы не спешат принимать проблемный дом: очень уж много вопросов к тому, что построили.

Что говорит генподрядчик?

Ситуацию с проблемным домом прокомментировал генподрядчик в лице исполняющего обязанности директора СМУ-1 «Метростроя» Роман Шлюгин. Он отметил, что о недостатках в новостройке знает, с ними согласен, и призвал жильцов не паниковать.

«Сейчас специалисты устраняют недостатки на объекте. Все работы будут завершены в ближайшее время. Срок устранения дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, определяется соглашением сторон, и не может быть более трех месяцев при условии возможности выполнения работ по устранению недостатков в соответствии с техническими нормативными правовыми актами», — отметил Роман Шлюгин.

Кроме того, дом на гарантии, а это значит, что в течение пяти лет еще будут устранять проблемы, если они относятся к гарантийным обязательствам.

