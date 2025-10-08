В Польше приземлился воздушный шар с грузом белорусских сигарет 8.10.2025, 10:40

Фото: Shutterstock

Это произошло в 30 км от границы с Беларусью.

В Польше, неподалеку от границы с Беларусью, приземлился воздушный шар с контрабандой, пишет RMF24.

Воздушный шар с контрабандой, вероятно, сигаретами, опустился в Ольшево в Подляском воеводстве. Как отмечается, это уже не первый инцидент такого типа за последние дни.

Место, где нашли воздушный шар, находится более чем в 30 км от границы с Беларусью. На месте происшествия работает полиция.

Как выяснил вещатель, еще один контрабандный воздушный шар был найден в Белостоке – административном центре Подляского воеводства.

Фото: RMF24

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com