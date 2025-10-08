закрыть
8 октября 2025, среда, 10:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Польше приземлился воздушный шар с грузом белорусских сигарет

  • 8.10.2025, 10:40
В Польше приземлился воздушный шар с грузом белорусских сигарет
Фото: Shutterstock

Это произошло в 30 км от границы с Беларусью.

В Польше, неподалеку от границы с Беларусью, приземлился воздушный шар с контрабандой, пишет RMF24.

Воздушный шар с контрабандой, вероятно, сигаретами, опустился в Ольшево в Подляском воеводстве. Как отмечается, это уже не первый инцидент такого типа за последние дни.

Место, где нашли воздушный шар, находится более чем в 30 км от границы с Беларусью. На месте происшествия работает полиция.

Как выяснил вещатель, еще один контрабандный воздушный шар был найден в Белостоке – административном центре Подляского воеводства.

Фото: RMF24
Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук
Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников