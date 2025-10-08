В Польше приземлился воздушный шар с грузом белорусских сигарет
Это произошло в 30 км от границы с Беларусью.
В Польше, неподалеку от границы с Беларусью, приземлился воздушный шар с контрабандой, пишет RMF24.
Воздушный шар с контрабандой, вероятно, сигаретами, опустился в Ольшево в Подляском воеводстве. Как отмечается, это уже не первый инцидент такого типа за последние дни.
Место, где нашли воздушный шар, находится более чем в 30 км от границы с Беларусью. На месте происшествия работает полиция.
Как выяснил вещатель, еще один контрабандный воздушный шар был найден в Белостоке – административном центре Подляского воеводства.