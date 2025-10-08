закрыть
8 октября 2025, среда, 12:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российские регионы утопают в мусоре

4
  • 8.10.2025, 10:48
  • 2,188
Российские регионы утопают в мусоре

Почему возник коллапс?

В России хотят продлить эксплуатацию несанкционированных свалок до 2029 года.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

В России по меньшей мере 30 регионам не хватает полигонов для утилизации твердых бытовых отходов. Поэтому власти хотят еще на три года продлить срок эксплуатации несанкционированных свалок - до 2029 года. Ранее этот срок уже продлевали с 2023 до 2026 года.

Больше всего страдают «труднодоступные и отдаленные регионы», в частности Амурская область, Якутия, Камчатский и Красноярский края.

Во многих местах абсолютно нет объектов для размещения отходов, а суровые климатические условия делают строительство новых полигонов чрезвычайно дорогим и длительным по времени.

Закрытие старых свалок в 2026 году может вызвать «мусорный коллапс», однако для строительства новых нет средств.

По состоянию на конец 2023 года площадь свалок в РФ превысила четыре миллиона гектаров - территорию, соизмеримую с площадью Нидерландов или Швейцарии.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук
Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип