Почему Стивена Спилберга называют Хемингуэем кинематографа
- 8.10.2025, 10:51
Этот режиссер умеет рассказывать визуальную историю лучше всех.
Голливудский актер Мэтт Деймон, известный по роли Джейсона Борна и получивший «Оскар» за сценарий «Умница Уилл Хантинг», признался какие фильмы он считает совершенными, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).
Одним из своих фаворитов Деймон назвал «Крестного отца 2» Фрэнсиса Форда Копполы. «Я всегда говорил, что Крестный отец 2 — почти идеальное кино. Режиссура, сценарий, актерская игра, продакшн — все безупречно», — отметил актер. По словам Деймона, с этим мнением согласен и режиссер Мартин Скорсезе.
Не менее восторженно Деймон отозвался о «Челюстях» Стивена Спилберга, назвав их «ужасающим и прекрасным» фильмом. Он подчеркнул, что простота и гениальность картины в том, что зритель почти не видит акулу. «Это показывает невероятное мастерство Спилберга. Он использует те же инструменты, что и другие, просто умеет рассказывать визуальную историю лучше всех», — сказал Деймон.
Актер сравнил режиссера с писателем Эрнестом Хемингуэем: «Когда читаешь Хемингуэя, думаешь — я знаю все эти слова, просто не додумался поставить их в таком порядке. Так и со Спилбергом».
По мнению Деймона, именно способность передавать эмоции и создавать универсальные истории делает Спилберга настоящим мастером кино.