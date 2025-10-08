закрыть
«Погасить Москву»: в войне назревает интересный этап

3
  • 8.10.2025, 11:03
  • 3,798
«Погасить Москву»: в войне назревает интересный этап

Пока что Украина только «пощипала» Россию

Нанесённые Украиной удары по российской топливной и энергетической инфраструктуре привели к серьёзным проблемам на внутреннем рынке топлива в РФ. Москва уже предпринимает попытки снять или обнулить импортные пошлины, чтобы завозить бензин, дизель и другие нефтепродукты из-за рубежа — в первую очередь из Китая и Индии. Об этом в интервью «Главреду» рассказал президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», эксперт по международным энергетическим вопросам и безопасности Михаил Гончар.

По его словам, Украине нужно расширять круг объектов поражения.

«С 2023 года мы наносили удары в основном по нефтеперерабатывающим мощностям РФ, сейчас бьем частично и по нефтетранспорту. Было нанесено буквально несколько ударов по энергосистеме, но это были локально чувствительные удары, не более того. И это при том, что Россия системно атаковала и атакует наши объекты генерации и энергосистемы. Мы же россиян только пощипали», - сказал Гончар.

В то же время Россия разрушила почти 40% газодобычи Украины

«Зато мы бить по объектам Газпрома еще даже не начинали, а здесь нам есть где разгуляться», - отметил эксперт.

Гончар уверен, что вариант энергетической блокады столичного региона РФ, то есть Москвы и области, должен стоять на повестке дня.

«Потому что территория России огромная, всю ее мы не можем охватить, да и в этом нет необходимости. Все «исчадия ада» сидят в Москве, поэтому надо просто погасить столицу РФ», - уверен эксперт.

