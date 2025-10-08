Виталий Портников: Это серьезный рычаг давления 8.10.2025, 10:57

Виталий Портников

Как остановить Путина?

Россия активизировала гибридные атаки на Европу — фиксируются полеты беспилотников и самолетов РФ над странами ЕС. Какую цель преследует Путин? Разведка боем? Прощупывание границ НАТО? Такой вопрос сайт Charter97.org задал известному украинскому политологу и публицисту Виталию Портникову:

— Я думаю, что это и то, и другое. Но, конечно, главное — это попытка понять, где проходят те красные линии, после которых Запад уже готов к какому-то решительному ответу.

Любая большая война требует эскалации в случае, если агрессору не удается добиться собственных целей. Это вполне логичный подход любой агрессивной стороны к ситуации. Российская армия не может оккупировать ту территорию, которую Путин уже сейчас хотел бы видеть под своим контролем. Украина не соглашается на капитуляцию. В этом смысле не видно никаких причин, которые могли бы помочь вывести войну из тупика. И Путин видит в качестве одной из этих причин, одной из возможностей, — дальнейшую эскалацию и масштабирование войны.

— Как следует отвечать Европе на эти провокации? Как можно положить им конец, зная психологию Путина?

— Я думаю, что Европе надо избавляться от страха. Есть конкретные действия, которые можно предпринимать: общая бесполетная зона между странами НАТО и Украиной, чтобы сбивать российские ракеты и беспилотники в воздушном пространстве Украины совместными усилиями; более интенсивная военная помощь Украине; большее количество санкций. Конечно, необходимо сбивать российские беспилотники в воздушном пространстве стран НАТО.

— Украина продолжает наносить удары по российским НПЗ и терминалам, что уже приводит к проблемам с топливом в РФ. Действенный ли это инструмент давления? Мы ведь понимаем, что для Путина эта война экзистенциальная. Ему все равно, будет ли бензин на заправках у россиян. Есть ли та грань, когда подобные атаки ВСУ могут заставить Путина остановиться?

— Это зависит от того, какой будет реальный ущерб и насколько быстро можно восстановить нефтеперерабатывающие заводы после ударов. Оценить это не так просто, конечно, мы сами не можем. Мы не энергетики, не экономисты. Мы видим, что удары есть, что потери есть. Как это все восстанавливается — это следующий вопрос.

Безусловно, это серьезный рычаг давления. Безусловно, в ситуации, которую мы наблюдаем, определенный уровень экономического ущерба может привести к прекращению военных действий. Но этот уровень экономического ущерба не так просто установить. Не говоря о том, что я вовсе не считаю, что прекращение войны является какой-либо серьезной угрозой для путинского режима, потому что это уже будет зависеть от эффективности силового аппарата в самой России.

