8 октября 2025, среда, 12:07
Лукашенко панически боится белорусов

10
  • 8.10.2025, 11:09
  • 5,196
Лукашенко панически боится белорусов
Фото: AFP

Кто по-настоящему народный политик?

В Cети появились кадры, как премьер Армении Никол Пашинян едет на работу на метро и общается с жителями Еревана. На днях еще один политик, президент Польши Кароль Навроцкий, приехал в деревню Воланув, чтобы съесть шаурму с школьниками.

Лукашенко, который называет себя «народным», появляется на людях в окружении огромной охраны и отобранной массовки.

Иногда в кадре едва ли не каждый четвертый оказывается охранником. Так кто же по-настоящему народный политик?

@charter97.org Лукашенко так не сможет #лукашенко #общество #народ #люди #массовка #новости #беларусь ♬ оригинальный звук - Хартия97

