Лукашенко панически боится белорусов

Лукашенко панически боится белорусов10
- 8.10.2025, 11:09
Кто по-настоящему народный политик?
В Cети появились кадры, как премьер Армении Никол Пашинян едет на работу на метро и общается с жителями Еревана. На днях еще один политик, президент Польши Кароль Навроцкий, приехал в деревню Воланув, чтобы съесть шаурму с школьниками.
Лукашенко, который называет себя «народным», появляется на людях в окружении огромной охраны и отобранной массовки.
Иногда в кадре едва ли не каждый четвертый оказывается охранником. Так кто же по-настоящему народный политик?
@charter97.org Лукашенко так не сможет #лукашенко #общество #народ #люди #массовка #новости #беларусь ♬ оригинальный звук - Хартия97