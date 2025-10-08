Лукашенко панически боится белорусов 10 8.10.2025, 11:09

5,196

Фото: AFP

Кто по-настоящему народный политик?

В Cети появились кадры, как премьер Армении Никол Пашинян едет на работу на метро и общается с жителями Еревана. На днях еще один политик, президент Польши Кароль Навроцкий, приехал в деревню Воланув, чтобы съесть шаурму с школьниками.

Лукашенко, который называет себя «народным», появляется на людях в окружении огромной охраны и отобранной массовки.

Иногда в кадре едва ли не каждый четвертый оказывается охранником. Так кто же по-настоящему народный политик?

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com