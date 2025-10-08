Тайвань заявил о готовности остановить закупки российского сырья для нефтехимии 1 8.10.2025, 11:15

Если об этом попросит Евросоюз.

Частные нефтеперерабатывающие компании Тайваня готовы прекратить закупки российской нафты, если об этом их попросит Евросоюз, заявил министр экономики острова. По объему закупок нафты, которая используется для производства нефтехимической продукции, Тайвань занимал второе место после Индии, а недавно вышел на первое, пишет The Moscow Times.

Тайваньские госкомпании прекратили закупать российские энергоресурсы еще в 2023 году, но это продолжают делать частные. Группа неправительственных организаций, включая Центр изучения энергетики и чистого воздуха (CREA), который ведет учет закупок нефти и газа у России разными странами, на прошлой неделе выступила с критикой импорта нафты Тайванем. Отвечая на вопрос депутата парламента, министр экономики Гун Мин-синь сказал, что его министерство провело переговоры с компанией Formosa Petrochemical и обратилось к ЕС, чтобы узнать его мнение.

«Мы будем уважать и соблюдать нормы ЕС и «большой семерки» – сказал Гун (цитата по Reuters). – Насколько я понимаю, в следующем году ЕС может сказать, что закупок больше не должно быть». Отвечая на вопрос о том, прекратит ли Тайвань полностью закупать нафту в России, министр заявил: «С нашими частными компаниями мы можем это только обсуждать, но они готовы подчиниться. Если ЕС скажет, чтобы в следующем году закупок больше не было, тогда они прекратят закупки».

Formosa является крупнейшим в Азии импортером нафты. Она покупает ее на открытых тендерах, то есть, пояснил Гун, не напрямую у России, а у участника аукциона, который предложит наименьшую цену.

Нафта — основное сырье для нефтехимических предприятий при производстве олефинов и ароматики, используемых в дальнейшем для выпуска широкого спектра пластиков, синтетических материалов и других продуктов.

Индия и Тайвань были в этом году основными направлениями для экспорта нафты из России, поскольку дешевое сырье и региональный спрос привлекают покупателей, сообщал Reuters со ссылкой на данные трейдеров и LSEG. При этом закупки Тайванем резко увеличились: в первом полугодии они выросли в шесть раз по сравнению с 2022 годом, посчитал CREA, и составили 1,9 млн тонн. Объем закупок составил $1,3 млрд. В результате Тайвань стал крупнейшим покупателем нафты, обойдя Индию.

Это вызвало обеспокоенность депутатов парламента Тайваня. Россия дружит с Китаем, который пытается лишить остров независимости, поэтому нельзя так сильно зависеть от такого поставщика, говорили они.

