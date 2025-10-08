Зеленский: БПЛА на Европу запускают с судов «теневого флота» 8.10.2025, 11:23

Президент Украины призвал Европу к решительному ответу.

Служба внешней разведки Украины подтверждает предположения о том, что в недавних провокациях с пролетами дронов над чувствительными объектами в странах Европы были задействованы танкеры «теневого флота» РФ. Такое заявление сделал во вторник, 7 октября, президент Украины Владимир Зеленский во время своего вечернего видеообращения к гражданам, передает «Немецкая волна».

По словам Зеленского, глава украинской СВР Олег Иващенко «подробно рассказал» ему о том, как суда, которые Москва использует для экспорта нефти в обход санкций, задействуют «для диверсий и различных попыток дестабилизации в Европе». «Мы делимся имеющейся у нас информацией с нашими партнерами, и крайне важно, чтобы они предприняли конкретные шаги в ответ на действия России», - сказал украинский президент.

Зеленский подчеркнул - Киев убеждает союзников быть решительнее, отметив, что ранее некоторые из них «потеряли много времени» из-за страха перед Москвой. «Россияне должны знать, что ни одно из их разрушительных действий - всех их подлых дел - не останется без ответа со стороны мира», - заявил президент Украины.

