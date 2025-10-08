Белорусский олигарх идет на рекорд по тюремному сроку в России 8.10.2025, 11:22

2,562

Он мог быть связан с семьей Лукашенко.

В России завершено расследование еще одного «преступного» эпизода из деятельности экс-минчанина Алексея Хотина. Сыну экс-директора «Белиты» и основателя «Белкосмекс» Юрия Хотина светит 20 лет колонии, пишет сайт «Белорусы и рынок».

В 2024 году этого бизнесмена, который долгое время вместе со своим отцом Юрием Хотиным был одним из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России, осудили за махинации с деньгами вкладчиков банка «Югра». Алексей Хотин и три менеджера банка были обвинены в выдаче в 2014–2017 годах заведомо невозвратных кредитов на 23,6 млрд российских рублей хотинским нефтяным компаниям «Капстрой», «Восток» и «Мултановское». При этом представленное в обеспечение займов имущество и поручительства были выведены из-под залога. И хотя сами обвиняемые погасили в ходе следствия 6 млрд российских рублей, а потом неизвестные третьи лица внесли на счета Агентства страхования вкладов недостающие 17 млрд, Алексей Хотин получил реальный срок. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет колонии общего режима.

Как пишет «Коммерсантъ», когда Хотин уже готовился к этапу к месту отбытия наказания, подоспело второе уголовное дело.

По версии следствия, Алексей Хотин и его сподручные похитили активы подконтрольной Алексею Хотину компании «Русь-Ойл», арестованные, а затем и обращенные в доход государства по иску Генпрокуратуры. При этом Хотин тогда уже находился под стражей по делу «Югры».

В результате аферы около 1,5 млн тонн нефти было продано в Беларусь, Казахстан, Польшу и Словакию, а выручка за нее присвоена.

По версии следствия, злоумышленники, действовавшие в интересах группы компаний «Русь-Ойл» узнали о том, что Генпрокуратура России решила добиться обращения ее активов в доход государства для погашения налоговой задолженности в размере более 169 млрд рублей. Несмотря на принятые судом обеспечительные меры на действия с нефтью, им удалось «обманным путем» заключить с «Транснефть» договор о транспортировке добытой одним из подконтрольных предприятий нефти за рубеж. В 2023 году сырье ушло частично на российские НПЗ, частично в Беларусь, а также Казахстан, Польшу и Словакию.

Всего, по подсчетам следствия, в интересах группы с ноября 2022 по середину января 2024 года в трубопроводы отгрузили 1,527 млн тонн нефти, которая впоследствии была реализована за 58,642 млрд российских рублей.

Денег компания-владелец ресурса не дождалась. Эта сумма и стала ущербом, заявленным в уголовном деле. В рамках его Алексея Хотина заново арестовали, чтобы узаконить его пребывание в столичном СИЗО. По тем статьям, которые ему предъявляются, бизнесмену грозит до 20 лет заключения.

В РосСМИ Алексея Хотина, который является выходцем из Беларуси, нередко называют кошельком Лукашенко. Еще в сентябре 2017 году подробно писалось о Хотиных и их связи с «семьей» Лукашенко: «Хотины — выходцы из Беларуси, заниматься бизнесом стали после прихода к власти Александра Лукашенко — в 1994г. Первым их предприятием стала компания по производству белорусской косметики и парфюмерии «Белкосмекс». Уже в 1997г. отец и сын переезжают в Москву, где арендуют помещения у мясокомбината «Микомс», а затем выкупают их по дешевке. К 2004г. Хотины уже владеют порядка 1 млн кв. м в Москве. По некоторым данным, этот семейный бизнес активно поддерживался белорусскими чиновниками и силовиками, которые, как и предприниматели, перебрались в Россию. Другие источники утверждают, что покровителем Хотиных является сам Лукашенко».

