Россия исчерпала более половины запасов бронетехники и артиллерии 8.10.2025, 11:39

1,154

Фото: wikimedia.org

OSINT-аналитик раскрыл интересные детали.

Россия исчерпала более половины запасов бронетехники и артиллерии, заявил OSINT-исследователь Jompy, проанализировав спутниковые снимки и открытые данные.

Для ведения войны против Украины россияне восстановили 4 799 танков из 7 342 довоенных, оставив на складах лишь 19% от довоенного количества машин. Среди восстановленных чаще всего упоминаются Т-80Б/БВ - 1 409 единиц, Т-72Б - 1 251 машина, и Т-62 - 1 048 единиц.

В то же время восстановление более современных образцов происходит значительно медленнее. В частности, по исследованию с баз хранения снято:

Т-90 - 112 из 112 довоенных единиц;

Т-80У/УД - 111 из 193;

Т-72 «Урал»/А - 582 из 1 142;

Т-64 - 110 из 752;

Т-54/55 - 176 из 313.

Танки России / фото @Jonpy99

Подобная ситуация наблюдается и с боевыми машинами пехоты: из довоенных 7 121 БМП-1/2/3 на базах хранения россияне уже восстановили 4 999 единиц, что, по данным исследователя, составляет лишь 16% от первоначальных остатков.

БМП России / фото @Jonpy99

Существенно опустели и склады артиллерии. Из довоенных 23 602 единиц (включая минометы и зенитную артиллерию) на базах осталось около 39%: восстановлено 14 486 единиц.

Артиллерия России / фото @Jonpy99

Среди реактивных систем залпового огня мобилизованы:

БМ-30 «Смерч» - 29 из 43 единиц;

БМ-22 «Ураган» - 234 из 472;

БМ-21 «Град» - 1 027 из 1 068.

В целом, по подсчетам Jompy, на складах России осталось лишь 18% реактивной артиллерии от довоенного уровня в 1 583 системы.

РСЗО России / фото @Jonpy99

Базы хранения бронетранспортеров также значительно опустели - их остаток составляет лишь 39% от довоенного количества. Из 11 198 единиц россияне мобилизовали 6 161 бронетранспортер различных типов, среди которых БТР-60/70/80, БТР-50, БРДМ-2, МТ-ЛБ и МТ-ЛБу.

Бронетранспортеры России / фото @Jonpy99

Исследователь отмечает, что такое количество техники, которая исчезла с баз хранения, не удивляет: российская армия сталкивается с большими потерями боевых машин различных типов. Значительная часть потерь связана с поражением беспилотными комплексами, особенно при массовом применении, поскольку боевые машины пехоты и бронетранспортеры составляют основное средство штурмовых действий врага.

В то же время Jompy фиксирует случаи, когда россияне пересаживаются с боевой техники на гражданские автомобили и идут в наступление - явление, которое исследователь связывает с вероятной ограниченной доступностью исправной боевой техники.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com