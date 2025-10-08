Ридли Скотт признался, что пересматривает собственные фильмы 8.10.2025, 11:49

Ридли Скотт

Фото: Getty Images

Режиссер считает, что большинство современных фильмом лишены хороших идей.

Режиссер Ридли Скотт, известный своими громкими высказываниями, дал жесткую оценку современному состоянию Голливуда. По его словам, киноиндустрия «тонет в посредственности», и это заставило его вновь пересматривать собственные фильмы, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

«Количество фильмов, которые снимаются сегодня, буквально по всему миру — миллионы. И большая часть этого — д*рьмо», — заявил Скотт на мероприятии в Лондоне. Он отметил, что современные фильмы часто «спасаются» цифровыми эффектами, потому что изначально у них нет хорошей идеи на бумаге.

Когда его спросили о любимом фильме для отдыха, режиссер признался: «На данный момент я нахожу посредственность везде. Поэтому я начал пересматривать свои фильмы — и они, на удивление, неплохи и не стареют». Например, пересмотр «Черного ястреба» произвел на него сильное впечатление: «Как, черт возьми, мне это удалось?»

Скотт также поделился планами по «Гладиатору 3», отметив, что у него уже есть «идея» того, каким должен быть фильм.

Не только Скотт критикует современный Голливуд. Актер Ченнинг Татум заявил, что процесс создания фильмов сегодня «очень запутан» и порой стимулирует создавать посредственные проекты ради оплаты, а не ради качества.

Высказывания известных режиссеров и актеров подчеркивают обеспокоенность профессионалов падением уровня кинопроизводства и разрывом между количеством и качеством современных фильмов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com