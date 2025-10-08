Tomahawk против Кремля: раскрыта стратегия давления на Путина
- 8.10.2025, 11:57
Американский «метод пряника» по отношению к РФ не сработал.
Президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», эксперт по международным энергетическим вопросам и безопасности Михаил Гончар оценил вопрос вероятности передачи США Украине дальнобойных ракет Tomahawk.
Как подчеркнул он в интервью «Главреду», американский «метод пряника» по отношению к РФ не сработал, поэтому Вашингтон создал проекцию угрозы для России.
«Если говорить о ракетах Tomahawk, то я практически убежден, что их Украине не дадут. Да, мы просили Tomahawk, а именно модификацию этих ракет, предусматривающую запуск с наземных комплексов, ведь Tomahawk – это крылатая ракета морского базирования, и никто не предоставит их вместе с боевыми кораблями», - сказал эксперт.
Он убежден, что вопрос вероятности передачи Tomahawk Украине выдает намерения США о создании дополнительного давления на Россию.
«Конечно, на самом деле речь может идти не о Tomahawk, а о каких-то других видах вооружения – мол, отвлекается внимание РФ ракетами Tomahawk, а на самом деле Украина получает другие ракеты. И вряд ли американцы могут предоставить нам что-то другое, кроме хорошо известных нам ATACMS», - отметил аналитик.
Гончар добавил, что президент США Дональд Трамп пока не перешел от пассивного содействия России к активному противодействию ей, «поэтому сейчас больше вопросов, чем ответов».