В еще одном регионе РФ ввели ограничения на продажу бензина 8.10.2025, 12:03

В «одни руки» — не более 30 литров.

Ограничения на продажу бензина, которые уже ввели в аннексированном Крыму и Челябинской области, затронули также Тюменскую и Свердловскую области России, пишет The Moscow Times.

Сеть заправок Н-1 в Тюмени ввела лимит на отпуск топлива в «одни руки» — не более 30 литров 92-го или 95-го бензина за раз, рассказали Ura.ru в компании.

«Действительно, ограничение у нас действует с 7 октября. В один автомобиль не заливаем больше 30 литров АИ-92 или АИ-95», — сообщили на контактной линии. В Н-1 заверили, что о дефиците топлива речь не идет, но компания таким способом решила «отсечь» людей, скупающих бензин целыми канистрами. Также ограничения коснулись заправок компании ТПК, на которой бензин АИ-95 стали продавать только по топливным картам. «Как долго будет действовать это правило — пока не ясно. Причина: дефицит определенного вида топлива», — сообщили в компании.

Также об ограничениях на продажу бензина «в одни руки» и «про запас» в Свердловской области сообщило 66.ru. По словам жителей региона, на заправках «Лукойла» перестали отпускать топливо в канистры, на «Башнефти» бензин отсутствует, остался лишь дизель, а на АЗС Tamic Energy и Varta «заливают не больше 30 литров на машину». Также люди рассказали об отсутствии бензина на заправках «Караван»: «95 бензина нет вообще, ввели ограничение по 20 литров на машину». Ранее Е1 сообщал, что лимиты в 30 литров бензина и 20 литров дизеля введены на заправках Tamic Energy в Екатеринбурге. В правительстве области со своей стороны опровергли дефицит и перебои с поставками топлива на АЗС, подчеркнув, что ограничения на продажу бензина в регионе не вводились. В официальном канале «Антитеррор Урал» сведения о нехватке топлива назвали «информационным вбросом», попыткой «посеять панику» и спровоцировать рост цен на АЗС со стороны «украинского режима».

Кроме того, проблемы с обеспечением граждан бензином возникли в Новосибирской области. Сеть АЗС «Прайм» объявила о приостановке продажи бензина АИ-92 на большинстве заправок сети «в связи с прекращением отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов». В регионе стремительно растут цены на бензин, обратил внимание паблик «АСТ-54». Так, литр АИ-92 на заправках «Татнефти» подорожал на три рубля за двое суток: 6 октября, по данным мониторингового сайта benzin-price, 92-й в этой сети продавали за 59,5 рубля, в среду же он стал стоить 62,5 рубля.

На прошлой неделе стало известно, что продажи бензина на фоне дефицита топлива, возникшего из-за атак украинских дронов на российские НПЗ, ограничили АЗС в Челябинской области. С 3 октября заправки Tamic Energy отпускают не более 30 литров бензина и 70 литров дизеля на машину в сутки. До этого аналогичные ограничения ввели власти Крыма, сократившие лимит до 20 литров бензина на один автомобиль.

