8 октября 2025, среда, 12:31
Белорусских футболисток не пустили в Нидерланды

  8.10.2025, 12:06
Им отказали в визах.

Футболистки белорусской женской команды «Минск» не смогли получить визы в Нидерланды, в связи с чем запланированный матч с командой PSV перенесли в Албанию, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на пресс-службу нидерландской команды.

Белорусский клуб пишет только о том, что матч пройдет на «нейтральном стадионе» в Тиране, однако не уточняет, почему команде отказали в визах.

Решение о переносе матча в другую страну было принято UEFA в соответствии с регламентами женского кубка Европы.

