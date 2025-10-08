Белорусских футболисток не пустили в Нидерланды 8.10.2025, 12:06

Им отказали в визах.

Футболистки белорусской женской команды «Минск» не смогли получить визы в Нидерланды, в связи с чем запланированный матч с командой PSV перенесли в Албанию, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на пресс-службу нидерландской команды.

Белорусский клуб пишет только о том, что матч пройдет на «нейтральном стадионе» в Тиране, однако не уточняет, почему команде отказали в визах.

Решение о переносе матча в другую страну было принято UEFA в соответствии с регламентами женского кубка Европы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com