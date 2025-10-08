Белорусских футболисток не пустили в Нидерланды
- 8.10.2025, 12:06
Им отказали в визах.
Футболистки белорусской женской команды «Минск» не смогли получить визы в Нидерланды, в связи с чем запланированный матч с командой PSV перенесли в Албанию, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на пресс-службу нидерландской команды.
Белорусский клуб пишет только о том, что матч пройдет на «нейтральном стадионе» в Тиране, однако не уточняет, почему команде отказали в визах.
Решение о переносе матча в другую страну было принято UEFA в соответствии с регламентами женского кубка Европы.