Россиянам предложили запретить отдых в Турции и поездки в Европу 4 8.10.2025, 12:13

Из-за «спонсированияи Украины».

Российских граждан нужно лишить возможности посещать страны НАТО, поскольку те спонсируют Украину. С такой инициативой в Государственную Думу и Минздрав планирует обратиться движение «Ветераны России», сообщил «Абзацу» его председатель Ильдар Резяпов.

По его словам, такая мера позволит сократить траты россиян за рубежом, обезопасить их от чрезвычайных ситуаций и предотвратить отправку денег туристов «на помощь киевскому режиму».

В документе, который подготовили «Ветераны России», упоминаются Франция, Германия и «иные агрессивно настроенные к РФ» государства. Страной НАТО также является Турция, которую ежегодно посещают более 6 млн россиян.

«Необходимо рассмотреть вопрос о запрете выезда российских туристов в страны НАТО и одновременно принять меры по развитию внутреннего туризма. Сегодня совокупные военные расходы стран НАТО составляют 67% всех оборонных затрат мира. Это прямое доказательство агрессивных намерений блока и угрозы России. Поездка в одну из этих стран может обернуться для нашего гражданина арестом, вербовкой или влиянием на взгляды и убеждения», — пояснил Резяпов.

Он уточнил, что инициатива не касается россиян, выезжающих в Европу и США для лечения или посещения родственников. Введение запрета поможет укрепить внутренний туризм, заявил Резяпов: «Мы должны научиться ценить свое — курорты, землю и людей. Пока наши бойцы защищают Россию, страна обязана защищать их интересы и создавать достойные условия для отдыха и лечения внутри страны».

Постепенный отказ от зарубежного отдыха в пользу поездок внутри страны заложен в долгосрочную стратегию российских властей. Согласно дорожной карте развития туризма, к 2030 году россияне должны совершать 140 млн турпоездок по стране — в 1,5 раза больше, чем сейчас (96 млн в 2024 году).

