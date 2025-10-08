У опальных белорусских бизнесменов начались проблемы в России 8.10.2025, 12:19

Активы забирают у Чижа и Шакутина.

Осень 2025-го не становится спокойной порой для «сбитых олигархов», в которых превратились некогда могущественные белорусские бизнесмены Юрий Чиж и Александр Шакутин. Похоже, потеряв почти все в Беларуси, они не смогут спокойно отсидеться на пенсии с дивидендами от российских активов. Как узнал Plan.B, последнюю, представляющую какую-то ценность российскую компанию Юрия Чижа, банкротят. А у Александра Шакутина, потерявшего «Амкодор», недвижимость и почти все остальное в Беларуси, теперь изымают контроль и над его российскими активами.

«Битва банкротов»

Семейные разборки Чижей по аналогии с одной из серий популярного сериала «Игра престолов» «Битва бастардов» впору называть «Битвой банкротов».

В этой «битве» с одной стороны — сам Юрий Чиж. С другой — два его сына и экс-супруга. Выйдя из заключения, некогда могущественный бизнесмен пообещал вернуть все, что у него отняли неблагодарные дети и бывшая вторая половина. И засыпал суды Беларуси и России исками.

Но в России, где находилась часть его активов, отбирать, похоже, уже нечего.

Компания его сына Владимира «СтандартИнвест» — в процедуре банкротства с лета этого года. Бывшую жену как физлицо Юрий Чиж банкротит сам.

А в сентябре, как обратил внимание Plan B., заявление на признание банкротом главного актива Юрия Чижа в России, компании «Белаз-Поморье», подало подразделение Федеральной налоговой службы по Кировской области.

Эта компания занимается по заказам угольщиков и прочих горных компаний подготовкой участков к добыче полезных ископаемых. Она даже росла в прошлом году. И сделала полмиллиарда российских рублей выручки на заказах.

Но на ней висят долги. И за долги ее хочет признать банкротом российская налоговая. Решение принять планируется на заседании, назначенном судом на середину ноября.

Есть нюанс по этому активу. «Белаз-Поморье» принадлежит на 99,5% сыну Чижа-старшего Владимиру. Но управляется Юрием Чижом, у которого 0,5% в капитале. Заполучив в судах оперативный контроль и видя, в какой финансовой ситуации этот бизнес, Чиж-старший и сам был не прочь его обанкротить. В добровольном порядке, договориться с кредиторами и, возможно, продать очищенный от долгов актив.

Но сейчас в принудительном порядке этим хочет заняться российское государство. Ведь государству некогда ждать, когда неуплаченные налоги вернутся в бюджет. Они нужны в нем — для войны с Украиной и коллективным Западом.

Для Юрия Чижа это минус в финансовом плане. Потому что при таком раскладе долги, как правило, не списываются. Управляющий — на стороне кредитора и будет стараться распродать имущество и оспаривать ранее заключенные сделки. В общем, зря на сына руку поднял. Выхлопа может получиться ноль.

Без козырей и друзей

У Александра Шакутина, как выяснил Plan.B, тоже проблемы в России. «Сбитый олигарх» лишился не только почти всех активов в Беларуси, но и теряет их на «запасном аэродроме» — в России.

В принципе, «запасным аэродромом» для Шакутина могла стать личная монополия на сбыт практически всей «амкодоровской» техники в России. Практически сразу, став в начале 2000-х акционером холдинга «Амкодор», он завязал продажи почти всей техники холдинга там на личные бизнесы. Всего на примерно десяток компаний, разбросанных по закрепленным за ними регионам.

Одновременно он ввел личные, не связанные с холдингом «Амкодор», структуры в капитал трех из четырех производственных компаний в России. В двух из них («Амкодор-Онего» в Петрозаводске и «Амкодор-Алга» в Башкортостане) у него по 50%. Еще в одной, «Амкодор-Агиделе» (в Башкортостане), 23%. Но в «Амкодоре-Агиделе» заправляет с контрольной долей не белорусское государство, а местный партнер.

Единственной производственной площадкой с прямым подчинением теперь государственному холдингу «Амкодор» был завод «Амкодор-Брянск».

Но, как выяснил Plan B., де-факто монополия Шакутина на сбыт — это уже «пустышка». Этого козыря бизнесмен лишился.

Контролируемая им компания «Амкодор-Центр» неожиданно вышла из главного дистрибьюторского бизнеса холдинга в России «Амкодор-ТД». Она управляла им наравне с государством («Амкодор-Брянск»). Было ли сделано это по доброй воле, по неосмотрительности или его «попросили», но этот ключевой сбытовой канал с ежегодной продажей на 35–40 млн долларов Шакутин потерял.

Постепенно он теряет и контроль над производственными активами — через смену на них руководителей, его ставленников.

В марте потерял бывшего директора МТЗ Федора Домотенко. Он возглавлял перспективный производственный проект «Амкодор-Алга». И вот в сентябре новые госуправленцы холдинга сняли с должности самого крупного и перспективного производственного актива холдинга «Амкодор» в России «Амкодор-Агиделя» Виктора Круглого. Директора, которого назначал бывший собственник «Амкодора» Александр Шакутин, сменил назначенец от государства.

