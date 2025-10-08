FT: ЕС усиливает давление на Бельгию из-за замороженных российских активов 8.10.2025, 12:23

Вопрос о «репарационном кредите» вновь в центре внимания.

Бельгия столкнулась с растущим давлением со стороны стран ЕС, требующих разрешить использование замороженных российских активов для финансирования Украины. После изменения позиции Берлина и других западных столиц вопрос о так называемом «репарационном кредите» в размере €140 млрд вновь оказался в центре внимания, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

После вторжения России в Украину в 2022 году на счетах Euroclear — бельгийского депозитария ценных бумаг — были заморожены около €190 млрд российских государственных активов. Долгое время большинство западных стран, включая саму Бельгию, опасались использовать эти средства из-за возможных юридических последствий.

Теперь Еврокомиссия предложила механизм займа под гарантии будущих российских репараций, утверждая, что именно Москва должна оплачивать ущерб от войны. Однако премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер настаивает, чтобы остальные 26 стран ЕС взяли на себя финансовые и юридические риски по кредиту, иначе Брюссель рискует остаться с долгом в одиночку.

Такой подход вызвал раздражение у партнеров. «Бельгия три года говорила, что Euroclear — бельгийская компания. А теперь, когда речь зашла о рисках, утверждает, что она европейская», — отметил один из дипломатов ЕС.

Еврокомиссия считает, что риски для Бельгии поддаются контролю, однако официальный Брюссель заявил, что нынешний план «неудовлетворителен».

По данным Euroclear, с 2022 года Бельгия уже собрала €3,6 млрд налогов с прибыли от российских активов, и эти средства формально направлены на поддержку Украины. ЕС рассчитывает согласовать кредит до декабря 2025 года, а первые выплаты Украине могут начаться во втором квартале 2026-го.

