В Грузии нужна настоящая революция

8.10.2025, 12:29

3,182

Гарри Каспаров

Страна идет по пути лукашенковской Беларуси.

Прошедшие в Грузии протесты были отчаянной попыткой, не имевшей под собой никаких реальных оснований. Всё же для того, чтобы скинуть власть олигарха, за которым стоит Москва, нужно иметь гораздо больше ресурсов. Всё упирается в вопрос, есть ли у власти возможности для подавления, а они есть, потому что у неё есть деньги. Тысяч полицейских, которые находятся на содержании Бидзины, более чем достаточно, чтобы сдержать протестующих.

В Грузии нужна настоящая революция. Не «мирная революция», а революция. Но опять же, к ней там никто сейчас не готов. Грузия, к сожалению, на данном этапе потеряна. Грузия идёт по пути Беларуси. Это страна, в которую вернулся авторитаризм, причём в самом омерзительном коррупционном промосковском варианте.

Гарри Каспаров, Telegram

