закрыть
8 октября 2025, среда, 14:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Грузии нужна настоящая революция

3
  • Гарри Каспаров
  • 8.10.2025, 12:29
  • 3,182
В Грузии нужна настоящая революция
Гарри Каспаров

Страна идет по пути лукашенковской Беларуси.

Прошедшие в Грузии протесты были отчаянной попыткой, не имевшей под собой никаких реальных оснований. Всё же для того, чтобы скинуть власть олигарха, за которым стоит Москва, нужно иметь гораздо больше ресурсов. Всё упирается в вопрос, есть ли у власти возможности для подавления, а они есть, потому что у неё есть деньги. Тысяч полицейских, которые находятся на содержании Бидзины, более чем достаточно, чтобы сдержать протестующих.

В Грузии нужна настоящая революция. Не «мирная революция», а революция. Но опять же, к ней там никто сейчас не готов. Грузия, к сожалению, на данном этапе потеряна. Грузия идёт по пути Беларуси. Это страна, в которую вернулся авторитаризм, причём в самом омерзительном коррупционном промосковском варианте.

Гарри Каспаров, Telegram

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук