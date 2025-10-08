Названы лауреаты Нобелевской премии по химии 5 8.10.2025, 13:10

Нобелевский комитет отметил их достижения в разработке металлоорганических структур.

8 октября были объявлены лауреаты самой престижной научной награды в мире в номинации Химия. Ими стали Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар М. Яги.

Нобелевский комитет отметил их достижения в разработке металлоорганических структур.

Сусуму Китагава (род. 4 июля 1951 г.) — почетный профессор Киотского университета, Япония.

Ричард Робсон (род. 4 июня 1937 г.) — профессор Мельбурнского университета, Австралия.

Омар М. Яги (род. 9 февраля 1965 г.) — профессор Калифорнийского университета в Беркли, США.

