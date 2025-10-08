CEPA: Пять способов наказать Путина

CEPA: Пять способов наказать Путина3
- 8.10.2025, 13:12
- 1,600
Европейские эксперты предлагают конкретные шаги против агрессии Кремля.
Европейские эксперты предлагают пять конкретных шагов, которые позволят НАТО и ЕС оперативно нанести ответные удары по кампании России дронов и «теневого» флота, не выходя за рамки закона и безопасности гражданской авиации, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).
Во-первых, рекомендовано применять многоуровневую систему обнаружения и неагрессивные методы нейтрализации БПЛА — перехват частот управления сертифицированными средствами, ловчие сети или перехватчики при условии сохранения доказательной цепочки для судебных разбирательств.
Во-вторых, усилить инспекции и законные задержания судов «теневого флота» в территориальных водах и портах через портовый надзор и совместные следственные группы, что приведет к длительным простоям и финансовым издержкам России.
В-третьих, отвечать на кибератаки законными и пропорциональными мерами — блокировать командные серверы, изымать незаконные глушилки и исключать нарушителей из европейского хостинга.
В-четвертых, использовать санкции и морские службы — в том числе контроль страховок и базу EMSA-THETIS — чтобы затруднить обход ценового потолка на нефть и навязать издержки судами.
Наконец, пятое: ускорить публичную отчетность — немедленный выпуск проверенных треков радаров, спутниковых снимков и актов инспекций для отпугивания нарушителей и поддержания доверия общества.
Авторы подчеркивают, что все меры должны быть юридически обоснованными, прозрачными и безопасными, чтобы не давать Москве предлога для эскалации.