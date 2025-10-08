Много помпы и мало результатов 2 Валерий Карбалевич

Что означает визит султана Омана в Беларусь.

Отношения Беларуси с Оманом в определенной мере являются иллюстрацией того, что сегодня представляет собой белорусская внешняя политика. Обмен визитами на высшем уровне, подписание большого количества документов мало влияют на результаты экономического сотрудничества. В 2024 году товарооборот между Беларусью и Оманом составил всего около 5 млн долларов!

6–7 октября официальный визит в Беларусь совершил султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид. На переговорах с высоким гостем Александр Лукашенко не скупился на пафосные заявления. Он назвал этот визит историческим, заверял: «Оман для нас крайне интересная страна», «в том регионе, в котором вы проживаете, у нас нет ближе страны, чем Оман».

Последний тезис прозвучал немного странно, поскольку в последние годы Лукашенко регулярно посещает другую страну этого региона — Объединенные Арабские Эмираты, останавливаясь там на достаточно продолжительное время. Хоть эти поездки официально объявляются рабочими визитами, на самом деле, судя по всему, он там отдыхает.

Если же говорить об Омане, то отношения Минска с этой страной наглядно показывают, что сегодня представляет собой белорусская внешняя политика. Четверть века назад Лукашенко поставил задачу освоить так называемую дальнюю дугу — страны Азии, Африки и Латинской Америки. На государства этого региона должна была приходиться треть белорусского экспорта.

Но эта задача так и не была выполнена. Несмотря на усилия по переориентации торговли на страны дальней дуги, доля торгового оборота Беларуси с государствами, не входящими в ЕС и СНГ, составляет около 20%. За прошлый год белорусский экспорт туда упал на 9%.

Много помпы и мало результатов

Именно в рамках реализации великих планов в странах дальней дуги Лукашенко совершил свой первый визит в Оман в 2007 году. Государственная пропаганда активно рекламировала ту поездку. Официальные СМИ много говорили о грандиозном дипломатическом прорыве. Мол, теперь открылся новый и большой рынок (Оман — богатая страна), белорусская продукция его освоит, впереди большие перспективы.

Были предприняты бурные бюрократические усилия, осуществлялся обмен визитами. Создана солидная договорно-правовая база двусторонних отношений, которая включает уже полтора десятка документов. Действует Белорусско-оманский совет делового сотрудничества.

И каков итог? Оказалось, что тот визит 2007 года не принес никаких плодов. Вы будете смеяться, но в 2024-м взаимный товарооборот составил лишь около 5 млн долларов!

В декабре 2024 года состоялся новый визит Лукашенко в Оман. Государственные СМИ сопровождали его тем же пафосом. Только помимо торгово-экономических планов упоминался и политический фактор. Теперь белорусско-оманские отношения развиваются в рамках объявленного поворота внешней политики Беларуси в сторону Глобального Юга. Мол, в ответ на западные санкции мы будем дружить и выгодно торговать со странами Азии, Африки и Латинской Америки.

Теперешний визит оманского султана в Минск является ответным. В государственных СМИ звучат те же мотивы о грандиозных перспективах сотрудничества со странами Глобального Юга вообще и с этой арабской страной в частности.

Но вот суровая реальность очень сильно приземляет эти мечты. И при ближайшем рассмотрении выясняются интересные вещи.

А зачем эти посольства при мизерной торговле?

Оказалось, что у Беларуси нет своего посольства в Омане. Только в 2019 году у стран появились послы, и те по совместительству. Функцию главы белорусской дипмиссии по совместительству выполняет посол Беларуси в Египте. В свою очередь, с оманской стороны такая миссия возложена на посла Омана в России.

В прошлом году о перспективах открытия в Омане посольства министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков высказался весьма туманно и неуверенно: «Если мы увидим, что уровни торгово-экономического и туристического обмена приближаются к определенной черте, за которой уже необходимо присутствие, мы, конечно, будем об этом говорить в практической плоскости». То есть МИД не питал надежд на бурный рост сотрудничества.

В ходе теперешнего визита стороны вроде бы продвинулись в этом вопросе. Лукашенко предложил султану обменяться посольствами: «Мы приняли решение. И мы обязательно реализуем этот замысел». Султан приветствовал это решение.

Но не факт, что эти планы будут воплощены в жизнь в близком будущем. По простой причине: Беларусь и Оман пока малоинтересны друг другу. С таким мизерным товарооборотом нет никакой необходимости в существовании посольств.

Вообще в международных отношениях редко бывает, чтобы лидеры государств совершали визиты в страны, в которых нет их дипломатических миссий. Ведь это явный признак того, что у этих государств нет взаимного интереса.

В белорусском же случае это происходит регулярно. Не раз Лукашенко посещал страны, где нет белорусского посольства и торговля с которыми скудна. Так было с поездками в страны Африки, Монголию и т.д.

Еще один убыточный проект?

Приведу один пример как иллюстрацию к вопросу о реализации намеченных планов. В 2023 году было подписано соглашение об авиасообщении, что открыло возможности для прямых рейсов и развития делового и туристического обмена. Но прямое авиасообщение началось только в 2025 году, и то лишь в виде чартеров.

Среди документов, подписанных в ходе визита султана, есть странные проекты. Например, меморандум о сотрудничестве в строительстве целлюлозно-картонного комбината в Беларуси. Предполагается, что общий объем инвестиций в этот проект составит около 1,4 млрд долларов.

Но в стране уже есть подобные предприятия (в Добруше и Светлогорске). В условиях, когда мир переходит на цифровые технологии, потребность в бумажной продукции падает. Еще один убыточный проект?

Кроме общей проблемы невысокой эффективности белорусской экономики, успешному сотрудничеству мешают логистические трудности: отсутствие прямых транспортных маршрутов, высокая стоимость перевозок, потребность в посредниках. Западные санкции против Беларуси затрудняют инвестиции, создают проблемы при банковских расчетах.

Нужно как-то изображать многовекторность

Возникает закономерный вопрос: в чем смысл такой странной внешней политики официального Минска, ориентированной на страны и регионы, не представляющие для Беларуси очевидного экономического интереса?

Смысл есть, но он больше политический и символический. Такого рода сотрудничество, в данном случае с арабскими странами, позволяет Минску демонстрировать «многовекторность» внешней политики.

Необходимо доказать обществу, элите и зарубежным субъектам, что у Беларуси есть своя внешняя политика, и она не ограничивается контактами с российскими губернаторами. Плюс компенсация комплекса изгоя, попытка выйти из международной изоляции, доказать, что большинство стран мира, в отличие от государств Запада, признают Лукашенко президентом.

Эксперты обратили внимание на то, что и в ходе прошлогоднего визита Лукашенко в Оман, и во время теперешнего визита султана в Минск на переговорах присутствовал старший сын белорусского властителя.

Виктор Лукашенко сейчас не занимает никакой государственной должности. Он возглавляет Национальный олимпийский комитет, который формально является общественной организацией. Поэтому его официальный статус не предполагает участия в межгосударственных переговорах. Из этого факта эксперты делают предположения, что в ходе этих контактов речь идет о частных коммерческих интересах семьи Лукашенко. Но пока нет фактов, чтобы подтвердить эту гипотезу.

Пресс-служба белорусского властителя сообщила, что по завершении переговоров тот лично проводил Хайсама бен Тарека Аль Саида в аэропорту. Статус визита, дипломатический протокол не предусматривал подобного жеста. Так что речь идет о демонстрации особого уважения к гостю. Оно и понятно, ведь не так часто в Минск приезжают даже президенты, не говоря уже о султанах.

Валерий Карбалевич, «Позiрк»

