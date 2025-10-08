закрыть
8 октября 2025, среда, 14:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Politico: Меркель потеряла связь с реальностью

3
  • 8.10.2025, 13:36
  • 1,284
Politico: Меркель потеряла связь с реальностью
Ангела Меркель
Фото: Stefan Sauer/dpa

Экс-канцлер Германии не хочет признавать собственные провалы.

Заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Covid-19 и позиция Польши и стран Балтии привели к российскому вторжению в Украину, возмутили украинских и восточноевропейских лидеров, говорится в материале Politico в среду, 8 октября.

Издание указывает, что комментарии Меркель подчеркивают ее готовность игнорировать резкую критику, особенно со стороны Восточной Европы, относительно исторической неспособности Германии осознать угрозу, которую представляет Москва. Лидеры ряда стран обвиняют ее в том, что она закрывала глаза на провокации диктатора Владимира Путина, стремясь реализовать стратегию экономического сближения с Россией, которая в итоге не сработала.

В комментариях Меркель отсутствует критический анализ ее «собственных провалов» в политике, которые многие считают решающими в отношениях с Кремлем.

«Нежелание Меркель учитывать резкую критику исторической политики ее страны в отношении России показывает, насколько глубоко укоренены некоторые старые немецкие взгляды на Москву», — сказано в материале.

Один высокопоставленный украинский чиновник заявил Politico, что комментарии Меркель являются «неприемлемыми и, откровенно говоря, больными».

Тогда как российские пропагандисты были в основном в восторге от заявлений бывшего канцлера, ведь они прекрасно вписываются в кремлевский нарратив о том, что Запад является настоящим «агрессором», пишет Politico.

Издание напоминает, что за 16 лет на посту канцлера немецкая политика в отношении России определялась лозунгом «изменения через торговлю». Считалось, что экономическая взаимозависимость с Россией поможет обеспечить мир в Европе, а также будет очень полезной для немецкого бизнеса.

Ключевым проявлением этой политики стали трубопроводы Северный поток, построенные для транспортировки российского газа в Германию через Балтийское море. Они продолжали расширяться после войны на Донбассе в 2014 году. После полномасштабного вторжения России в 2022 году многие немецкие лидеры признали, что их подход к Москве был провальным, и что покупка дешевого российского газа в конечном итоге в значительной степени способствовала финансированию военной машины Путина.

Но, похоже, Меркель слишком трудно смириться с тем, что история может оценивать ее гораздо критичнее, пишет Politico.

«Я считаю, что мы имеем здесь действительно проблему, связанную с потерей Меркель связи с реальностью, как я бы это описал, и ее попытками повлиять на собственную историю, собственную роль в истории. По моему мнению, это делает ее ненадежной. Она дискредитирует саму себя», — сказал Стефан Майстер из Немецкого совета по международным отношениям.

Даже в России высмеяли утверждение Меркель о том, что прямые переговоры с Путиным в 2021 году могли бы изменить его планы.

«Любой, кто достаточно хорошо информирован, давно знает, что разногласия между Россией и Западом на тот момент были уже слишком глубокими», — указал бывший советник Кремля Алексей Чеснаков.

Ангела Меркель сделала ряд заявлений о вторжении РФ в Украину во время визита в Будапешт 3 октября, где она представила свои мемуары Свобода. В частности, она заявила, что Польша и страны Балтии были против нового формата переговоров с Россией в 2021 году, когда, по ее словам, стало понятно, что Путин перестал «серьезно воспринимать» Минские соглашения.

Также она заявила, что из-за коронавируса не могла проводить личные встречи с Путиным.

«Если вы не можете встречаться, если вы не можете обсуждать разногласия лицом к лицу, то вы не сможете найти новые компромиссы», — сказала Меркель, отметив, что «коронавирус — главная причина», почему РФ политически радикализировалась и в конце концов напала на Украину.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук