Турция приготовилась резко сократить закупки российского газа 8.10.2025, 13:45

После требований Трампа.

Путин хотел превратить Турцию в региональный газовый хаб, чтобы она стала крупным центром по торговле российским топливом. Но Анкара справится и без России, тем более что сократить у нее закупки попросили США, в пользу которых (и к разочарованию «Газпрома») складывается ситуация на мировом рынке СПГ, пишет The Mocow Times.

Турция активно развивает собственную газодобычу, построила импортных СПГ-терминалов на 58 млрд кубометров в год, способных полностью покрыть ее потребности в газе, и активно подписывает контракты с поставщиками СПГ из США и Алжира. На мировом рынке СПГ уже формируется избыток предложения, а в 2026-2027 году он будет затоварен, по прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), в результате ввода в строй многочисленных новых мощностей в Северной Америке, Африке, Катаре. Это делает сжиженный газ конкурентоспособным по цене с трубопроводным.

В результате Турция намерена сократить закупки газа по трубам, прежде всего из России и Ирана, и использовать его на внутреннем рынке. А на экспорт посылать собственный газ и американский СПГ – в том числе в Европу, которая в 2026-2027 годах намерена отказаться и от российского СПГ, и от газпромовских остаточных поставок. Внутреннее производство и законтрактованный импорт СПГ вырастут в Турции с 15 млрд кубометров в этом году до более чем 26 млрд в 2028 году, согласно расчетам Reuters. Это позволит покрыть более половины потребностей страны в газе, составляющих около 53 млрд кубометров, и сократить спрос на импорт по трубопроводам до 26 млрд. Между тем, действующие контракты с Россией, Ираном и Азербайджаном предусматривают поставки 41 млрд кубометров.

Российские контракты на снабжение Турции газом в объеме 22 млрд кубометров в год по «Голубому потоку» и «Турецкому потоку» близки к истечению. Контракт на 16 млрд закончится в этом году, и договоренности о его продлении пока нет. Контракт с Ираном на 10 млрд истечет в середине 2026 года, а договоры с Азербайджаном общим объемом 9,5 млрд действуют до 2030 и 2033 годов.

Хотя Турция продлит некоторые из этих контрактов, скорее всего, она сократит объемы и будет требовать более гибких условий, чтобы диверсифицировать источники предложения, сказал Reuters Сохбет Карбуз из парижской Средиземноморской организации по энергетике и климату: «Турция дает понять, что воспользуется избытком СПГ [на мировом рынке]».

Министр энергетики Альпарслан Байрактар заявил в октябре, что Турция должна получать газ из всех доступных источников, включая Россию, Иран и Азербайджан, но отметил, что американский СПГ является более дешевой альтернативой.

Дональд Трамп публично стал оказывать давление на союзников, призвав страны НАТО разорвать сохраняющиеся энергетические связи с Россией. На встрече в Белом доме 25 сентября Трамп потребовал от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить закупки российских энергоносителей. На вопрос журналиста Трамп ответил:

— Я верю, что он их остановит, да. И знаете почему? Потому что он может покупать их [энергоресурсы] у многих других.

Среди этих «других» – прежде всего США, которые уже являются крупнейшим экспортером СПГ в мире. Но их экспортные мощности увеличатся еще почти в два раза к 2028 году, по данным Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, – с 320 млн кубометров до 595 млн кубометров в сутки, или со 117 млрд до 217 млрд кубометров в годовом исчислении. В этом году, по прогнозу EIA, экспорт СПГ из США вырастет на 19%, а в 2026-м – еще на 15%.

Всего же в Северной Америке сейчас строится 10 СПГ-терминалов: пять в США, три в Канаде (первая линия уже начала отрузки летом) и два в Мексике.

Сжиженного газа будет так много, что «есть большая доля неопределенности в том, какие рынки и секторы будут способны поглотить дополнительные объемы», предупреждает МЭА. В базовом сценарии оно ожидает 130 млрд кубометров избытка СПГ на мировом рынке в 2030 году.

Россия пока остается крупнейшим поставщиком газа в Турцию, но ее доля упала с более чем 60% около 20 лет назад до 37% в первом полугодии 2025 года. ЕС планирует с 2028 года полностью прекратить закупки у «Газпрома», который пока снабжает в основном Венгрию и Словакию по «Турецкому потоку».

В начале сентября турецкая компания BOTAS подписала договоры с восемью поставщиками СПГ на 15 млрд кубометров (на сумму $43 млрд). А во время визита Эрдогана в Вашингтон была заключена еще одна 20-летняя сделка на закупку СПГ у США по 4 млрд кубометров в год с 2026 года.

И, развивая собственные планы по превращению Турции в региональный центр торговли газом, BOTAS заключила сделки на поставку небольших объемов в Венгрию и Румынию.

Поскольку Турции требуется меньше российского газа, BOTAS теоретически может прекратить импорт из России через два-три года, считает Алексей Белогорьев, директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов. Впрочем, по его мнению, она этого не сделает, потому что продолжение закупок позволит создать излишки и за их счет оказывать ценовое давление на других поставщиков.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com