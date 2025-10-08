закрыть
Робот Tesla «сразился» с Джаредом Лето на премьере фильма «Трон: Арес»

1
  • 8.10.2025, 13:51
Робот Tesla «сразился» с Джаредом Лето на премьере фильма «Трон: Арес»

Видео мгновенно собрало миллионы просмотров.

На красной дорожке мировой премьеры фильма «Трон: Арес» в Лос-Анджелесе появился человекоподобный робот Optimus от компании Tesla. Машина продемонстрировала боевые приёмы кунг-фу, «вступив» в шуточный поединок с актёром Джаредом Лето, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Видео, опубликованное в соцсети X (бывший Twitter), мгновенно стало вирусным, собрав миллионы просмотров. «Попробовал начать драку на премьере «Трон: Арес», — пошутил официальный аккаунт Tesla Optimus. Сообщение также репостнул миллиардер Илон Маск, добавив подпись: «Optimus на премьере Трона!»

Шоу на красной дорожке стало частью совместного проекта Tesla, Disney и xAI Маска, направленного на интеграцию генеративных технологий в интерактивные фан-мероприятия. Для Tesla это было первое появление робота Optimus на крупном голливудском событии.

Фильм «Трон: Арес», третья часть культовой фантастической франшизы, выходит 10 октября. В центре сюжета — первая встреча человечества с разумным искусственным интеллектом.

Однако за весёлым пиаром последовал скандал. Всего за несколько часов до премьеры бывший механик Tesla Питер Хинтердоблер подал в суд на компанию, утверждая, что робот Optimus ранее напал на него во время ночной смены. По словам работника, устройство внезапно активировалось и прижало его к полу, нанеся серьёзные травмы.

Хинтердоблер требует $51 млн компенсации за ущерб здоровью и моральные страдания, обвиняя Tesla в халатности и нарушении норм безопасности.

