СМИ: Россиянин вернулся с войны в Украине и застрелил известного архитектора на глазах у 10-летней дочери

11
  • 8.10.2025, 14:17
  • 6,306
СМИ: Россиянин вернулся с войны в Украине и застрелил известного архитектора на глазах у 10-летней дочери

После расправы убийца поджег квартиру и покончил с собой.

В Петербурге утром 8 октября убили известного 73‑летнего архитектора Александра Супоницкого. Мужчину застрелили у лифта в подъезде дома. Преступление произошло на глазах его 10‑летней дочери, которую он собирался отвести в школу. Убийца заставил обоих встать на колени, после чего выстрелил Супоницкому в затылок.

Как сообщает «Фонтанка», после убийства нападавший скрылся, но вскоре из апартаментов этажом ниже вырвался дым.

Пожарные потушили огонь и обнаружили внутри тело мужчины с огнестрельным ранением — предположительно, это был тот самый стрелок.

«Фонтанка» сообщает, что убийца мог быть участником войны в Украине и имел конфликт с Супоницким.

«8 октября в доме на Кременчугской улице были найдены тела двоих мужчин, 49 и 73 лет, с огнестрельными ранениями. Предварительным следствием установлено, что пострадавший утром вышел проводить дочь в школу, у лифта он встретил 49‑летнего соседа. Последний из своего карабина произвел выстрел в мужчину. После совершенного преступления 49‑летний мужчина спустился в свою квартиру этажом ниже и свел счеты с жизнью», — говорится в сообщении петербургского управления Следственного комитета.

По некоторым сведениям, нападавшим мог быть 49‑летний Константин Козырев, бывший заместитель директора строительного холдинга «Петрорест», ранее судимый за мошенничество в особо крупном размере. Однако официально это пока не подтверждено.

Александр Супоницкий

Александр Супоницкий — председатель совета директоров группы компаний Suart и член Союза архитекторов СССР. Среди его известных работ — проекты станций петербургского метро «Горьковская», «Фрунзенская» и «Парк Победы», автосалон Rolls-Royce, а также участие в создании концепции делового центра «Лахта».

