«Белавиа» открыла первый в своей истории дальнемагистральный рейс
- 8.10.2025, 14:21
Перелет продлится более десяти часов.
Утром 8 октября самолет «Белавиа» вылетел из Минска на остров Хайнань (Китай), сообщили в авиакомпании. Это первый дальнемагистральный рейс в истории беларусского авиаперевозчика.
«Сегодня для нас особенный день: мы открыли первый дальнемагистральный рейс в истории «Белавиа» — Минск — Санья — Минск. На борту — 278 пассажиров, что составило 99% загрузки», — сообщили в пресс-службе компании.
Прибытие в аэропорт Санья ожидается в 20.00 по местному времени.
«На протяжении десяти с половиной часов перелета на широкофюзеляжном воздушном судне пассажирам будет предоставлено двухразовое питание, а также доступ к бортовой системе развлечений: фильмы, книги, музыка и игры, чтобы время пролетело незаметно», — пообещал авиаперевозчик.
Напомним, рейсы на китайский остров Хайнань «Белавиа» анонсировала еще в начале июня. Они выполняются на самолете Airbus А330−200, которые могут преодолевать расстояние 12 000 километров и быть в пути около 10 часов.