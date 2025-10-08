Джордж Клуни рассказал, почему не будет растить своих детей в Голливуде 5 8.10.2025, 14:31

2,132

Джордж Клуни

Актер перевез свою семью на ферму во Франции.

Голливудский актер и режиссер Джордж Клуни рассказал о своем решении покинуть Лос-Анджелес после рождения близнецов. Вместе с семьей он переехал на ферму во Франции — подальше от мира шоу-бизнеса, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

«Мы живем на ферме во Франции. Я провел часть детства на ферме и тогда это ненавидел, но теперь понимаю, насколько это лучше для детей. Они не сидят с айпадами, ужинают со взрослыми, убирают за собой — у них гораздо более нормальная жизнь», — поделился актер.

Клуни признался, что опасался воспитывать детей в голливудской среде. «Мне казалось, что в Лос-Анджелесе они никогда не получат честного шанса на жизнь. Во Франции всем наплевать на славу. Я не хочу, чтобы мои дети думали о папарацци или сравнивали себя с детьми других знаменитостей», — сказал он.

В этом году Клуни активно появляется в прессе. Он завершил успешные выступления на Бродвее и исполнил главную роль в новом фильме Ноа Баумбаха «Джей Келли», представленного на Венецианском кинофестивале.

На критику о том, что он «всегда играет самого себя», Клуни отвечает просто: «Мне все равно. Попробуйте сыграть самого себя — это не так уж легко».

