Действительно ли Залужный готовится к выборам в Украине? 4 8.10.2025, 14:34

Валерий Залужный

Фото: Reuters

СМИ пишут, что экс-главком ВСУ собирает команду.

Оксана Тороп, медиаконсультант бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, в комментарии NV объяснила, действительно ли бывший глава ВСУ уже приглашает военных в свою будущую парламентскую политсилу.

«Пусть хоть миллион раз это скажут и напишут какие-то источники, но его позиция четкая и неизменная», — так Оксана Тороп, медиконсультант посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, прокомментировала информацию о том, что к нескольким украинским топ-военным якобы обращались от имени экс-главы ВСУ с предложением войти в парламентский список его политсилы.

8 октября об этом написал французский портал Intelligence Online. «Один источник, знакомый со списком потенциальных членов парламента, сообщил, что в него входят несколько высокопоставленных военных чиновников, и к ним обращались относительно возможного членства в парламенте, если Залужный станет преемником действующего президента Владимира Зеленского», — сказано в публикации.

В свою очередь Тороп заверила: пока идет война, ни о каких выборах Залужный не думает и ни к чему не готовится.

Медиконсультант Залужного отметила, что СМИ тиражируют информацию со ссылкой на анонимные источники, не проверяя ее. «И есть подозрение, что эта информация, так же как и прошлая о якобы формировании[Залужным предвыборного] штаба в Лондоне — это звенья одной цепи, с одним и тем же заказчиком. Кто-то решил в эти непростые для страны времена поиграть в политические игры», — сказала Тороп.

