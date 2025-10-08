закрыть
8 октября 2025, среда, 15:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Действительно ли Залужный готовится к выборам в Украине?

4
  • 8.10.2025, 14:34
  • 2,402
Действительно ли Залужный готовится к выборам в Украине?
Валерий Залужный
Фото: Reuters

СМИ пишут, что экс-главком ВСУ собирает команду.

Оксана Тороп, медиаконсультант бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, в комментарии NV объяснила, действительно ли бывший глава ВСУ уже приглашает военных в свою будущую парламентскую политсилу.

«Пусть хоть миллион раз это скажут и напишут какие-то источники, но его позиция четкая и неизменная», — так Оксана Тороп, медиконсультант посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, прокомментировала информацию о том, что к нескольким украинским топ-военным якобы обращались от имени экс-главы ВСУ с предложением войти в парламентский список его политсилы.

8 октября об этом написал французский портал Intelligence Online. «Один источник, знакомый со списком потенциальных членов парламента, сообщил, что в него входят несколько высокопоставленных военных чиновников, и к ним обращались относительно возможного членства в парламенте, если Залужный станет преемником действующего президента Владимира Зеленского», — сказано в публикации.

В свою очередь Тороп заверила: пока идет война, ни о каких выборах Залужный не думает и ни к чему не готовится.

Медиконсультант Залужного отметила, что СМИ тиражируют информацию со ссылкой на анонимные источники, не проверяя ее. «И есть подозрение, что эта информация, так же как и прошлая о якобы формировании[Залужным предвыборного] штаба в Лондоне — это звенья одной цепи, с одним и тем же заказчиком. Кто-то решил в эти непростые для страны времена поиграть в политические игры», — сказала Тороп.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук