«Это как вторая АЭС» 5 8.10.2025, 14:39

3,290

Целлюлозно-картонный комбинат в Светлогорске

Иллюстративное фото

Лукашенко выпрашивает у Омана деньги на новый «вонючий» завод.

Государственные СМИ отчитались, что Беларусь и Оман планируют «крупный проект по деревообработке» с инвестициями в $1,4 млрд. Речь идет о новом целлюлозно-картонном комбинате. Экономический обозреватель Андрей Маховский в комментарии «Белсату» выразил уверенность, что еще одно такое предприятие Беларуси не нужно, и объяснил почему.

Беларусь и Оман одобрили меморандум о сотрудничестве в деле строительства целлюлозно-картонного комбината. Ожидается, что в проект будет инвестировано $1,4 млрд, а предприятие будет производить в год 800 000 тонн продукции. Соответствующий документ был подписан в Минске, куда 6 октября прилетел султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид.

Фото: omannews.gov.om

В Беларуси уже работает целлюлозно-картонный комбинат в Светлогорске, и можно подумать, что он цветет и пахнет, раз власти захотели построить еще одно такое предприятие. Однако на светлогорском заводе, который кредитовали китайцы, множество проблем, отметил в комментарии «Белсату» автор программы «Оптимум» на YouTube-канале «Белорусы и рынок» Андрей Маховский:

«Официально его запустили в 2020 году. В прошлом году там производство было 360 000 тонн, то есть 90% от мощности, которая у него 400 000 тонн. Там имеется много технологических проблем, там есть проблема со сбытом, продавать некуда. То есть мы уже имеем один комбинат мощностью 400 000 тонн, сейчас хотим построить еще один такой же, только вдвое больше. Вот и вся целесообразность этого «замечательного» проекта».

Эксперт напомнил, что власти больше года носятся с идеей второго целлюлозно-картонного комбината. Речь шла о предприятии на границе Витебской и Могилевской областей. Вероятно, именно на этот проект Оман и направит инвестиции.

Светлогорский ЦКК последний раз публиковал финансовую отчетность в 2022 году. Из этих документов следует, что в 2020-м предприятие сработало в убыток почти на 72 млн рублей, в 2021-м уже была прибыль в 9 млн рублей. За те два года дивиденды акционерам не выплачивались.

При этом, например, дивиденды за 2024 год инвесторы все же получили, на это ушло почти 3,8 млн рублей. Сам факт выплаты свидетельствует о прибыльной работе компании, хотя на одну акцию насчитали «гигантскую» сумму дивидендов – 0,000086682378572 рубля.

«У нас модернизация деревообработки продолжается с 2006 года, уже как 20 лет, только к 2020 году на нее было потрачено $4 млрд. Сколько потратили после – мы не знаем, так как статистику скрыли. При этом деревообработка в Беларуси – это как нефть в России. Сделать ее убыточной – это нужно приложить усилия. Вот был у нас австрийский Kronospan, у компании были огромные доходы. Это было феноменально успешное предприятие, которое как раз работало с белорусским лесом. Однако государственные предприятия по каким-то причинам уже 20 лет не могут работать», – рассуждает Маховский.

Он сравнил проект нового комбината с идеей второй атомной электростанции, которую все еще продвигает Лукашенко:

«Идея второй атомной станции не в том, чтобы построить ее, а в том, чтобы освоить деньги на строительство. То же самое с этим комбинатом: идея в том, чтобы освоить вот эти $1,4 млрд. И что мы в итоге получим? Ну, вот китайские долги возвращаем до сих пор, будем отдавать какие-то деньги еще и Оману».

Собеседник «Белсата» отмечает, что пока не известно, на каких условиях Оман проинвестирует проект, будет это совместное предприятие или только белорусское:

«Я так понимаю, что Лукашенко все же хочет, чтобы это было совместное производство, чтобы проблема сбыта продукции не была его головной болью, чтобы оманцы забирали продукцию себе, так как у них лесов нет. Он много чего приобрел, а вот продавать это все не удается».

Впрочем, по словам аналитика, еще не факт, что до дела все же дойдет.

«Подписан только меморандум о сотрудничестве, а от меморандума до момента, как приходят деньги, требуется время: плюс-минус бесконечность. То есть деньги вообще могут не прийти. Здесь куча трудностей со всем этим», – подытожил Андрей Маховский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com