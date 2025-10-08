закрыть
8 октября 2025, среда
Кофе в Беларуси становится роскошью

2
  • 8.10.2025, 15:13
  • 1,214
Кофе в Беларуси становится роскошью

Сколько сейчас стоит в Минске чашка американо и капучино?

Мировой рынок кофе сегодня переживает непростой период – биржевые цены стремительно растут. Радует, что по итогам текущего года глобальное производство кофейных зерен увеличится на 2,5%. Но даже рекордный урожай не снимет напряжения на рынке кофе.

Как сказывается такая тенденция на белорусских любителях американо и капучино? Чтобы это узнать,

Tochka.by решили устроить кофейный рейд. Журналисты сравнили цены на капучино, латте, эспрессо и американо в среднем размере на зерновой основе.

Кофе в торговых центрах

Сейчас в каждом торговом центре что ни «островок», то кофейня. Иногда сразу несколько по соседству.

Зашли в Palazzo. В первой же точке за эспрессо и американо просят по Br5, за капучино – Br6, 5, за латте – Br7,5.

Рядом еще одна. Здесь уже выбор больше. Варят кофе из разных сортов, выбираем самый дорогой. Эспрессо и американо выходят по Br8, кофе с молоком – Br10.

Кофейни, рестораны, кафешки

Посмотрели на цены кофе в местах, где можно уютно посидеть и насладиться напитком.

В «Джо Джо» за чашку кофе без молока попросят Br5, с молоком – Br7. Мы, кстати, попробовали здесь кофе, он вполне приличный.

В гламурной кофейне «Лес» эспрессо и американо можно купить по Br5,5. Капучино здесь стоит Br6,5, латте – Br7.

В ресторане Оdi кофе без молока – Br7, латте – Br8,5, капучино – Br8.

В кафе «Баклажан» за эспрессо и американо попросят по Br5, за кофе с молоком – Br7.

Сетевые кофейни

Заглянули и в сетевые кофейни. В них, как правило, напиток немножко дешевле. В Cofix американо стоит Br4, эспрессо – Br3, кофе с молоком – Br5.

У конкурента c созвучным названием Hotfix цены такие же.

Зашли и в одну из кофеен Varka: кофе без молока – Br5, капучино – Br7, латте – Br7,5.

Кофе на дорожку

Заглянули и на вокзал, чтобы посмотреть, сколько здесь стоит ароматный кофе. В павильонах, где можно подкрепиться перед дорогой, есть и горячие напитки. Правда, выбор не особо радует. В одном из них нашли эспрессо за Br3,86 и американо на 6 копеек дороже.

Что интересно, здесь попросили доплатить за бумажный стакан 14 копеек. И это еще не все: "сопутствующие товары" – тоже за отдельную плату. Крышка для стакана стоит 4 копейки, как и 5 г сахара. Еще 1 копейку надо отдать за размешиватель.

Доплата есть, как и в соседнем павильоне. Цены те же, правда, крышечку почему-то не предлагают.

В подземном переходе, по пути на вокзал, есть «окошки» с кофе. В одном из них горячий напиток без молока стоит Br4,3, капучино – Br5,9, латте – Br5,3.

Тайные «кофейни»

В Петропавловском соборе, что на Немиге, прямо на его территории недавно открылась кофейня «Кифа». В умиротворенной атмосфере можно испить кофе по таким ценам: эспрессо – Br4, американо – Br5, латте и капучино – Br7.

Также зашли в лобби гостиницы «Виктория Олимп».

Американо и эспрессо там стоят Br7, капучино – Br8, латте – Br8,5. Цена на флэт уайт повергла в шок – Br15.

В автоматах дешево?

Еще один вариант отведать любимый напиток – из кофейного автомата. Их в городе много – есть почти на каждом углу торговых центров и не только. А что по ценам?

В первом попавшемся автомате американо и эспрессо выйдут по Br2,5, капучино и латте – на 50 копеек дороже.

Рядом находится еще один аппарат. Здесь кофе без молока стоит Br3, с молоком и пенкой – уже Br3,5.

Автомат заметили и в соседнем магазине. Там эспрессо и американо – по Br3, капучино и латте – на 50 копеек дороже.

Итоги

Цены на кофе в Минске разные, однако реально дешевых предложений не так много. Если не брать в расчет автоматы, то самый дешевый американо и эспрессо будут по Br3, латте и капучино – по Br5. Максимум – кофе без молока – по Br8, с молоком – по Br10. Ну и тот самый флэт уайт за Br15…

