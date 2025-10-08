Российским войскам приходится возить боеприпасы на ослах 2 8.10.2025, 15:18

Эксперты называют это «тактикой отчаяния».

Российская армия вынуждена возвращаться к примитивным методам ведения войны. По данным утечек и видеозаписей, российские солдаты используют ослов и лошадей для перевозки боеприпасов, раненых и даже для атак, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Обучение конных подразделений проходит на базе под Ростовом-на-Дону. Солдаты совершают «конные атаки» по грязным полям — двое на одной лошади, один управляет, второй стреляет. Эксперты называют это «тактикой отчаяния», указывая, что перегруженные животные двигаются слишком медленно и становятся легкой добычей для украинских FPV-дронов.

По данным украинской стороны, «ослиные караваны» все чаще используются для доставки снарядов и вывоза раненых в районах Донбасса. В одной из перехваченных радиопередач российский солдат объяснил: «Министерство обороны прислало нам осла, потому что грузовиков больше нет».

Согласно западным оценкам, с начала вторжения Россия потеряла более 15 тысяч единиц техники, включая свыше 11 тысяч танков и бронемашин. Попытки компенсировать дефицит мотоциклами и квадроциклами также закончились большими потерями.

Президент Украины Владимир Зеленский высмеял ситуацию, написав: «От Т-90 до пони — империя Путина мчится вспять».

Эксперты отмечают, что использование животных замедляет логистику и делает снабжение уязвимым — Россия фактически откатывается к методам XIX века.

