Только 1% людей разгадывает эту задачу: какая чашка наполнится первой?

1
  • 8.10.2025, 15:26
  • 1,704
Только 1% людей разгадывает эту задачу: какая чашка наполнится первой?

Проверьте свое внимание.

Ряд головоломок, которые стали популярными в сети, остаются непростыми для решения большинства людей. Одной из таких является классическая и известная загадка про кран и чашки, которая будет под силу лишь единицам.

Издание The Mirror предлагает эту уже классическую загадку, в которой каждый желающий проверит свое острое зрение и внимательность.

Перед Вами — семь чашек, которые расположены в определенном порядке. Над каждой из них находится трубка, через которую протекает вода, а все они соединены в одну запутанную систему.

У Вас будет 30 секунд, чтобы найти решение этой загадки — найти только одну чашку, которая наполнится водой быстрее других. Если готовы, то можете начинать уже прямо сейчас.

Найти единственную чашку, которая наполнится водой быстрее других
Фото: The Mirror

Такая головоломка позволяет проверить Вашу способность замечать мелкие детали, проверить абстрактное мышление и находить решение к непростым задачам. Также загадки с непростыми идеями позволяют бороться со стрессом, усталостью и падением концентрации внимания.

Так как, Вам удалось найти нужную чашку? Напишите Ваш ответ в комментариях или перешлите эту задачу вашим знакомым и друзьям.

Если у Вас не получилось, то не отчаивайтесь — эта загадка действительно непростая. Поэтому попробуйте еще раз, но учтите одну подсказку — посмотрите тщательнее на систему подачи воды к чашкам.

Теперь попробуйте еще раз найти ту самую чашку, зная в чем есть загвоздка. Если готовы, то приступайте еще раз к выполнению задания.

Если нашли, тогда поздравляем с выполнением задачи — она действительно была очень непростой. Если Вам не удалось найти ответ, то присмотримся на всю систему подачи воды.

Ответ на загадку
Фото: The Mirror

Если заметите, то трубки от чашек 2 и 3 снизу, до чашки 5 и чашку 7 имеют дефекты — какие-то трубки закрыты, а последняя чашка вообще имеет трещину на дне. Поэтому по этой логике, чашки 4,5 и 6 не наполнятся водой из-за закрытой системы подачи.

В то же время чашка номер 7 имеет дефект на своем дне, а потому вода не наполнит ее первой. Из двух чашек — 2 и 3 — именно последняя имеет трубку от чашки номер 1, которая значительно ниже находится по высоте, а значит вода оттуда будет быстрее добираться до своего места.

Поэтому ответом на эту загадку будет следующий: именно чашка номер 3 будет единственной, которая быстрее других наполнится водой.

