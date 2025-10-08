закрыть
О чем говорят потери России в первую неделю октября

  • Александр Коваленко
  • 8.10.2025, 15:26
  • 1,684
О чем говорят потери России в первую неделю октября
Александр Коваленко

Диспропорция санитарных потерь колоссальная.

Завершилась первая неделя октября и результатом наступления российские оккупационные войска стал захват 78 км² территории Украины, что является достаточно низким показателем в сравнении с недельными показателями летнего наступления.

Потери личного состава армии РФ за первую неделю октября составили 6 890, что также является довольно низким показателем потерь оккупантов, в недельном выражении с начала 2025 года, что говорит об отсутствии положительной тенденции в этом отношении.

Пропорция потерь личного состава на 1 км² украинской земли в среднем составила по 88 тел оккупантов, что так же нельзя назвать лучшим соотношением, но всё же, в сравнении с летними показателями более позитивным.

Стоит отметить, что в зоне боевых действий ухудшается погода, что приводит к снижению применения таких средств поражения как fpv-дроны и как следствие, у РОВ получается продвигаться с незначительными потерями. Но, опять-таки, диспропорция невозвратных санитарных потерь с возвратными колоссальная, 3−4 к 1. То есть, 3−4 200-х к 1 потенциальному 300-му.

Не исключено, что в сезон дождей и ухудшения погодных условий российские оккупационные войска попытаются расширить зоны контроля, пользуясь снижением угроз с неба.

В этой связи, вновь возникает вопрос о необходимости не классических, а гипертрофированных противопехотных заграждениях, а так же роль батальонной артиллерии и комплексном подходе к борьбе с вражеской пехотой.

Александр Коваленко, Telegram

