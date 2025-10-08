В России загорелся второй за два дня завод 8.10.2025, 15:36

Столб дыма было видно из разных концов города.

Днем 8 октября в промышленной зоне российского Новосибирска вспыхнул сильный пожар, столб дыма от которого было видно из разных концов города. В управлении МЧС по Новосибирской области сообщили о возгорании торгово-производственного склада на улице Сибиряков-Гвардейцев, 45б, пишет The Moscow Times.

Рядом с ним находится «Завод припоев», который выпускает электронику и микросхемы, использующиеся в вооружении и военной радиоэлектронике. «На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. <…> К тушению привлечено более 70 человек и 23 единицы техники», — отметили в МЧС.

Позднее в службе заявили о локализации пожара на площади 2 тыс. кв. м. При этом произошло обрушение конструкций здания. Что стало причиной возгорания, в МЧС не уточнили. По предварительным данным, никто не пострадал. К расследованию инцидента подключилась прокуратура Кировского района Новосибирска. По данным «Сибирского экспресса», по указанному адресу зарегистрирован филиал ООО «Херманн Руссия», которое принадлежит немецкой Hörmann, производящей перегрузочную технику, системы контроля въезда и автоматики. Компания не ушла с российского рынка, но остановила прием заказов на оборудование, попавшее под санкции ЕС. Также в здании находилась компания «Сантехтрейд», специализирующаяся на продаже сантехники.

Это второй случай возгорания промышленного объекта за Уралом за последние два дня. Накануне, 7 октября, в Екатеринбурге произошел пожар на территории рядом с Уральским турбинным заводом. Для его тушения было задействовано 26 единиц техники и 76 спасателей. Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров. Огонь полностью охватил здание, в котором находилась компания ХимКриоМаш, занимающаяся производством металлоконструкций для строительства. Обошлось без пострадавших. При этом очевидцы ЧП слышали сильный грохот. Причина пожара также официально не озвучивалась. В Уральском турбинном заводе заявили, что в его цехах возгораний не было. «Третья смена работает в штатном режиме. Завод загружен заказами и производство не прерывалось», — отметили в компании.

