В Минске продается квартира за $2,3 миллиона 2 8.10.2025, 15:46

Что там внутри?

В престижном жилом комплексе «Аквамарин», расположенном в одном из самых живописных районов Минска, выставлена на продажу квартира, не имеющая аналогов на рынке недвижимости, пишет Blizko.by. По крайней мере, так объект описывают в объявлении, опубликованном на сайте агентсва недвижимости Ассистанс Хэлс Риэлт.

Фото: blizko.by

Это четырехкомнатное жилье площадью 216,3 квадратных метра, с просторной жилой зоной в 150,7 квадратных метра, предлагает своим будущим владельцам исключительный уровень комфорта и эксклюзивности.

Фото: blizko.by

Особое внимание привлекает просторная открытая терраса площадью 92,7 квадратных метра, откуда открывается завораживающий вид на Слепянскую водную систему и прилегающую лесопарковую зону. Проект квартиры разработан французскими дизайнерами и строителями, что гарантирует безупречный стиль и высочайшее качество исполнения.

Фото: blizko.by

В отделке использованы исключительно дорогостоящие импортные материалы, установлена премиальная бытовая техника, а центральным элементом гостиной стал стол из вулканического камня.

Фото: blizko.by

Дополнительным преимуществом является приобретение двух помещений над террасой, которые могут быть использованы как творческие мастерские площадью 22,8 и 23,2 квадратных метра. Для владельцев предусмотрены два машиноместа, оборудованных зарядным устройством для электромобилей.

Фото: blizko.by

Жилой комплекс «Аквамарин» сам по себе является воплощением современного архитектурного замысла премиум-класса. Комплекс обеспечивает максимальную безопасность и комфорт для своих жителей: круглосуточное видеонаблюдение, крытый паркинг, гостевая наружная стоянка и современная детская игровая площадка.

Фото: blizko.by

Расположение комплекса обеспечивает превосходную транспортную доступность и близость к ключевым объектам инфраструктуры: Национальной библиотеке, торговым и деловым центрам, медицинским учреждениям, а также разнообразным кафе, барам и ресторанам.

Фото: blizko.by

Квартира расположена на шестом этаже шестиэтажного дома, построенного в 2015 году по каркасно-блочной технологии. Высота потолков составляет 3,31 метра, что придает пространству дополнительную воздушность. В квартире два раздельных санузла. Среди удобств – высокоскоростной интернет, парковочное место, крытая парковка, телефонная линия и лифт.

Фото: blizko.by

«Данную квартиру лучше один раз увидеть, чем много о ней говорить», сообщается в объявлении. Цена этого жилья 6 942 090 рублей или 2,3 миллиона долларов по курсу.

