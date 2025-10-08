Российский МИД боится американских Tomahawk
- 8.10.2025, 15:54
Зам Лаврова выступил с заявлением.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил об «исчерпании импульса» относительно урегулирования войны против Украины, который появился после встречи российского диктатора Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на Аляске.
Его слова приводят российские пропагандисты.
Рябков сказал, что импульс по «украинскому урегулированию», который появился после встречи Путина и Трампа на Аляске, оказался исчерпанным.
Заместитель главы МИД также сказал, что Россия призывает США «трезво и здраво» подойти к вопросу поставок Украине ракет Tomahawk. По словам чиновника, передача этих ракет приведет к качественному изменению ситуации, но якобы не повлияет на войну.