Российский МИД боится американских Tomahawk 8.10.2025, 15:54

Зам Лаврова выступил с заявлением.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил об «исчерпании импульса» относительно урегулирования войны против Украины, который появился после встречи российского диктатора Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на Аляске.

Его слова приводят российские пропагандисты.

Рябков сказал, что импульс по «украинскому урегулированию», который появился после встречи Путина и Трампа на Аляске, оказался исчерпанным.

Заместитель главы МИД также сказал, что Россия призывает США «трезво и здраво» подойти к вопросу поставок Украине ракет Tomahawk. По словам чиновника, передача этих ракет приведет к качественному изменению ситуации, но якобы не повлияет на войну.

