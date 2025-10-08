закрыть
8 октября 2025, среда, 17:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Итальянских солдат учат украинскому опыту

  • 8.10.2025, 16:06
Итальянских солдат учат украинскому опыту

Армия страны готовится к отражению малых БПЛА.

Италия начала подготовку военных к отражению малых дронов с использованием дробовиков, вдохновляясь опытом Украины, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

В ходе войны дроны стали одним из ключевых вооружений. По оценкам, они причастны к 80% боевых потерь. На фоне этого Украина разработала многослойную систему противодействия беспилотникам, где одной из наиболее эффективных мер на ближней дистанции оказался дробовик.

Инструктор по стрельбе и президент Итальянской федерации спортивной стрельбы Марко Анджелли отметил, что обучение солдат использованию дробовиков против FPV-дронов стало важной частью подготовки. В Украине 413-й отдельный рейдовый батальон создал специальную программу, используя элементы спортивной стрельбы, включая стрельбу с движущихся платформ и грузовиков. За семь месяцев курс прошли 400 солдат.

В Италии для этого создана школа противодронной тактики в Пизе. Военные используют специальный дробовик Benelli M4 AI Drone Guard, разработанный Beretta Defense Technologies. Дробовик рассчитан на уничтожение дронов на расстоянии до 50 метров (до 100 метров в оптимальных условиях) с помощью специальных патронов Norma Governmental AD-LER с 350 вольфрамовыми дробинами, обеспечивающими высокую вероятность поражения.

Анджелли подчеркивает, что дробовики — это лишь «последняя линия обороны», когда другие системы противодействия дронам оказываются неэффективными. Они позволяют солдатам защищать себя и своих товарищей. Несмотря на скепсис некоторых экспертов, опыт Украины показывает эффективность дробовиков против малых маневренных дронов.

Италия уже обучает войска новым методам, а другие европейские страны закупают Benelli и создают собственные программы. Анджелли призывает НАТО внедрить подобные курсы на уровне всего альянса, поскольку угроза дронов никуда не исчезает.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук