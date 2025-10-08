Итальянских солдат учат украинскому опыту 8.10.2025, 16:06

Армия страны готовится к отражению малых БПЛА.

Италия начала подготовку военных к отражению малых дронов с использованием дробовиков, вдохновляясь опытом Украины, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

В ходе войны дроны стали одним из ключевых вооружений. По оценкам, они причастны к 80% боевых потерь. На фоне этого Украина разработала многослойную систему противодействия беспилотникам, где одной из наиболее эффективных мер на ближней дистанции оказался дробовик.

Инструктор по стрельбе и президент Итальянской федерации спортивной стрельбы Марко Анджелли отметил, что обучение солдат использованию дробовиков против FPV-дронов стало важной частью подготовки. В Украине 413-й отдельный рейдовый батальон создал специальную программу, используя элементы спортивной стрельбы, включая стрельбу с движущихся платформ и грузовиков. За семь месяцев курс прошли 400 солдат.

В Италии для этого создана школа противодронной тактики в Пизе. Военные используют специальный дробовик Benelli M4 AI Drone Guard, разработанный Beretta Defense Technologies. Дробовик рассчитан на уничтожение дронов на расстоянии до 50 метров (до 100 метров в оптимальных условиях) с помощью специальных патронов Norma Governmental AD-LER с 350 вольфрамовыми дробинами, обеспечивающими высокую вероятность поражения.

Анджелли подчеркивает, что дробовики — это лишь «последняя линия обороны», когда другие системы противодействия дронам оказываются неэффективными. Они позволяют солдатам защищать себя и своих товарищей. Несмотря на скепсис некоторых экспертов, опыт Украины показывает эффективность дробовиков против малых маневренных дронов.

Италия уже обучает войска новым методам, а другие европейские страны закупают Benelli и создают собственные программы. Анджелли призывает НАТО внедрить подобные курсы на уровне всего альянса, поскольку угроза дронов никуда не исчезает.

