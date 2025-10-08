Foreign Policy: Это ограничивает «мягкую силу» Китая 8.10.2025, 16:21

1,428

Потенциал Пекина ограничен слабым паспортом.

Китай отмечает «Золотую неделю» с 1 по 8 октября, совпадающую с праздником середины осени. Этот период — главное время для путешествий внутри страны и за рубеж. В этом году ожидается, что за границу отправятся 8,4 млн человек — более чем в два раза больше, чем в прошлом году, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Китайцы тратят на туризм больше, чем все остальные нации. В 2024 году они потратили за границей $250,6 млрд, опередив американцев с $177,8 млрд. Всего в этом году ожидается около 155 млн зарубежных поездок, впервые превысив довоенные показатели. Туризм становится важным инструментом мягкой силы Китая. В Юго-Восточной Азии и европейских городах растет количество китайскоязычных услуг, платежных систем и туристических удобств.

Однако потенциал страны ограничен слабым паспортом. По индексу Henley китайский паспорт занимает лишь 62-е место, рядом с Ботсваной и Косово. Лишь у 11% населения есть паспорт для международных поездок, а получение документа связано с бюрократией и порой даже взятками. Многие работники обязаны сдавать паспорт работодателю и получать разрешение на выезд.

Еще одна преграда — нехватка отпускных дней. У большинство офисных работников есть только минимальные пять дней отпуска в год, что вынуждает совершать поездки на «Золотой неделе» и во время Весеннего фестиваля.

Несмотря на ограничения, туризм в Китае растет, молодежь проявляет интерес к миру, а международные поездки китайцев становятся все более заметным фактором культурного влияния страны.

