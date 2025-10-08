Путин подал важный сигнал 4 Петр Олещук

8.10.2025, 16:30

5,056

Рассчитывать на «уговоры» бесполезно.

Выступление Владимира Путина на Валдайском форуме в октябре 2025 года стало своеобразным итогом и манифестом текущей политики Кремля. Нежелание завершать войну в Украине проявилось в перекладывании вины на Киев и Запад и в отсутствии каких-либо мирных инициатив со стороны России. Угрозы в адрес Запада (от «убедительного» военного ответа Европе до намеков США и ядерного шантажа) показали сохранение курса на конфронтацию и эскалацию.

Параллельно Путин представил альтернативную реальность войны, где Россия якобы побеждает, а Запад виноват в продолжении кровопролития. Эта искаженная картина призвана оправдать действия Кремля и подорвать международную поддержку Украины. В выступлении также четко прослеживалась линия на самоизоляцию России от Запада. Вождь РФ противопоставил себя и свою страну «загнивающей» Европе, делая ставку на собственные силы и «избранных» союзников. Наконец, форма и содержание речи отразили авторитарный стиль правления Путина. Монополизацию «голоса» национальной политики, нетерпимость к инакомыслию и использование пропаганды для легитимации агрессивного курса.

Для внешнего мира это выступление стало очередным сигналом, что Москва не меняет своего курса. Несмотря на международное давление, санкции и военные неудачи, риторика Путина осталась непреклонной. Он не продемонстрировал готовности искать компромисс ни по войне в Украине, ни по восстановлению отношений с Западом. Напротив, прозвучали новые угрозы и условия. Это означает, что война и противостояние с НАТО, к сожалению, затянутся, если не произойдут кардинальные изменения в раскладе сил или подходах. Рассчитывать на «уговоры» Путина бессмысленно. Необходима жесткая и скоординированная политика сдерживания. Добровольно на мир Путин не пойдет, его можно к нему только принудить, но для этого нужны уже не просто угрозы поставок Украине «томагавков», но и их реальное использование.

Внутри самой России речь, вероятно, выполняла пропагандистскую задачу консолидации элит и населения вокруг лидера. Впрочем, несколько истеричное повторение, что «все в феврале 2022 года было сделано правильно» показывает, что в самой российской элите на этот счет есть некоторые сомнения. И дроны СБУ, поражающие российские нефтеперерабатывающие заводы уже за Уралом, являются неплохим сигналом для правящего класса России, что все же далеко не все «идет по плану» в т.наз. СВО.

Ключевой аспект, проявившийся в валдайском выступлении, авторитарный характер как содержания, так и формы подачи путинской речи. Ежегодные выступления Владимира Путина на Валдайском форуме — это тщательно спланированные акции, призванные укрепить нужную Кремлю повестку. Выступление 2025 года подтвердило эту оценку. Оно было выстроено как монолог главы государства, не предполагающий оппонирования или критических вопросов, и содержало набор тезисов, характерных для официальной российской пропаганды.

Стиль выступления был выверено односторонним. Путин говорил уверенно, с позиции высшей инстанции, не допуская ни малейшей самокритики или сомнений в правоте своих решений. Эта уверенность подкреплялась многочисленными историческими отсылками, идеологическими декларациями и конспирологическими намеками. Типичная смесь, которую он использует для обоснования своей политики. Речь превратилась в своеобразное «представление», где роль рассказчика, судьи и адвоката одновременно исполнял сам Путин. Например, еще до полномасштабной войны в выступлениях на Валдайском форуме он любил обвинять Запад во всех грехах и представлять Россию защитником обиженных. На этот раз риторика была аналогичной. Россия предстала в его словах силой добра, которая «вынужденно» противостоит «гегемонии» и «неоколониализму» Запада, а все агрессивные действия оправдываются высшими моральными целями.

Такая интерпретация действительности, разумеется, не нова. Она многократно повторялась ранее. Например, в речи 2022 года на «Валдае» Путин называл политику Запада «кровавой и грязной», обвинял его в разжигании войны, а себя выставлял борцом за «справедливый мир». Эти слова не просто эмоциональная риторика, а часть целостной стратегии переписывания нарратива, где Россия из агрессора превращается в защитника традиционных ценностей и мирового порядка, который она объявляет «справедливым».

В речи Путина четко прослеживалась логика, присущая режиму персоналистской автократии. Он неоднократно ссылался на собственные решения, собственную интуицию, собственное видение как на решающие факторы политики. Из уст российского лидера прозвучало несколько «посланий последней инстанции». От готовности применять силу до оценок международных событий. Все было подано так, будто альтернативного мнения не существует или оно недостойно внимания.

Стоит подчеркнуть и особенность тона Путина. При внешней сдержанности он содержал скрытую агрессию. Нейтральность и спокойствие подачи были своеобразной оболочкой, под которой скрывались радикальные позиции: угрозы, искажение фактов, жесткое неприятие инакомыслия. Это типично для его авторитарной риторики. Экстремальные идеи часто подаются как неизбежные меры. У диктатора просто никогда «нет выбора». Он вынужден воевать, убивать, гнать на убой собственных граждан. Его просто к этому «принудили». Сам ведь он добрый, «мухи не обидит», но его постоянно «принуждают» к агрессии.

При этом, Путин говорил уверенным, почти бюрократическим стилем о вещах, которые на самом деле чрезвычайно опасны (например, о перспективах ядерных ударов или о войне «до победного конца»). Такая манера призвана сделать агрессивную политику респектабельной в глазах слушателя, создать впечатление ее нормальности. Это часть образа «силовика-реалиста», который культивирует Путин: мол, он лишь трезво констатирует реальность и вынужден действовать жестко.

Выступление на Валдайском форуме 2025 года в очередной раз показало все черты авторитарного стиля Путина. Он единолично определяет повестку, оперирует собственной интерпретацией фактов, не терпит возражений и делает далеко идущие заявления от имени государства, опираясь на личную власть. Сочетание самоуверенности, угроз и идеологической риторики в его речи подтвердило: российский руководитель продолжает твердо держаться курса на персональную автократию, с которой, очевидно, нормальным странам просто «не по пути».

Петр Олещук, доктор политических наук, профессор КНУ имени Тараса Шевченко, специально для сайта Charter97.org

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com