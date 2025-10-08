В Минске введут новые способы контроля оплаты платных парковок 8.10.2025, 16:36

Городские власти задействуют мобильные камеры и патрули для проверки оплаты.

Как сообщил директор государственного учреждения «Парковки столицы» Михаил Филипов, кроме обычных камер фиксации появится более современная система — мобильный комплекс, который будет ездить по улицам и проверять, оплатили ли водители парковку, пишет Tochka.by. Полученная информация автоматически поступит в программу, где проверяется наличие оплаты.

На тех участках, где технику использовать невозможно, контроль будут осуществлять сотрудники, передвигающиеся пешком. Если они увидят, что оплаты нет, то на лобовом стекле автомобиля оставят уведомление с информацией о необходимости это сделать.

Кроме того, планируется установка новых камер видеонаблюдения с аналитической системой. Они будут считывать номера автомобилей при въезде и выезде с парковки, а водитель должен будет в это время произвести оплату. Оставить машину на платной парковке без оплаты можно только тогда, когда находится там не более 15 минут.

Заплатить за стоянку можно через SMS, USSD-запрос, систему ЕРИП или сервис «Оплати». По словам Михаила Филиппова, в бюджет Минска ежемесячно поступает около 400 тысяч рублей от оплаты парковок, и эта сумма продолжает расти.

