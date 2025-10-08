В парламенте Франции отказались рассматривать вопрос импичмента Макрону 8.10.2025, 16:43

Ухода президента добивалась левая партия.

Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) не стало рассматривать вопрос об импичменте президенту Эмманюэлю Макрону, передает Le Figaro.

Резолюцию предлагала левая партия «Непокорившаяся Франция», поддержку инициативе оказали 104 депутата (всего в нижней палате 577 депутатов), но бюро Нацсобрания (высший коллегиальный орган) признало ее неприемлемой.

Предложение было выдвинуто на фоне политической нестабильности — менее чем через месяц после вступления в должность с поста премьер-министра ушел Себастьян Лекорню, пятый глава кабинета министров за два года. Он 6 октября представил своих министров, с составов правительства не согласилась левая и правая оппозиции из-за того, что многие прошлые чиновники сохранили посты.

Сейчас идут переговоры о том, кто может возглавить кабинет министров.

