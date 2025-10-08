Советник Кадырова сохранил монополию на поставки белорусских кормов 8.10.2025, 16:48

Лев Деньгов

Лев Деньгов остался эксклюзивным дистрибьютором продукции БНБК в России.

Изгнание из Белорусской национальной биотехнологической корпорации кыргызстанских партнеров, не оправдавших доверие белорусских властей, не отразилось на доверии Минска к эксклюзивному дистрибьютору в России. Им по-прежнему остается советник Рамзана Кадырова бизнесмен Лев Деньгов.

Как обратил внимание портал «Белорусы и рынок», его компания «Адам Био», в частности, представит БНБК на главной рыбопромышленной выставке России - Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia 2025.

Она пройдет 22-24 октября в Санкт-Петербурге, где «Адам Био», как субъект товаропроводящей сети ЗАО «БНБК» и ее эксклюзивный дистрибьютор на территории Российской Федерации, будет презентовать белорусские комбикорма, премиксы и экструдированные корма для ценных пород рыб. В выставке, кстати, принимают участие еще две белорусские компании, но не через посредника, а напрямую – Жабинковский комбикормовый завод и «Русское море», входящее в ГК «Санта».

Статус эксклюзивного дистрибьютора БНБК компания Льва Деньгова получила до 2023 года, когда еще этим бизнесом заправляли инвесторы из Кыргызстана во главе с беглым экс-премьером Данияром Усеновым. В Беларуси он известен как Даниил Урицкий.

В российских СМИ сообщалось, что в начале 2023 года «Адам Био» заключила контракт на реализацию продукции БНБК на российском рынке на сумму 11,82 млрд российских рублей (около 150 млн долларов). Также Лев Деньгов вошел в совет директоров БНБК и стал советником в китайской компании CITIC International Investments, которая является еще одним из учредителей БНБК.

Вхождение бизнесмена в этот бизнес связывали, конечно же, не с белорусским происхождением Льва Деньгова (он родился и учился в школе в Минске), а его статусами - советника главы Чечни Рамзана Кадырова и тогдашнего «госсекретаря союзного государства» Дмитрия Мезенцева.

В 2024 году прочность его связей прошла серьезную проверку в рамках ревизии белорусскими властями деятельности БНБК. Их не удовлетворили ее результаты, что привело к тому, что 77% акций корпорации отошло к государству, а Даниил Урицкий вынужден был уступить свой пост гендира белорусскому чиновнику Сергею Ложечнику.

Надо полагать Льва Деньгова результаты БНБК тоже не устраивали. В 2024 году прибыль его «Адам Био», как посмотрел портал «Белорусы и рынок», сократилась почти в два раза. И теперь нужно наверстывать недополученное уже с новыми руководителями БНКБ.

