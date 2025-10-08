Украинский Су-27 ВСУ уничтожил штаб российских оккупантов в Бахмуте

Украинский Су-27 ВСУ уничтожил штаб российских оккупантов в Бахмуте1
- 8.10.2025, 16:56
- 1,776
Ликвидированы офицеры командного состава.
Пилот украинского Су-27 высокоточной авиабомбой GBU-62 уничтожил командный пункт оккупантов в Бахмуте.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.
«Наши асы на Су-27 точным ударом #GBU62 уничтожили вражеское КП в Бахмуте. Враг недавно только смог разгрести два предыдущих удара, а тут - свеженький зашел. Согласно перехватам, удар был достаточно эффективным, снова кого-то важного присыпали», - отмечает в комментарии автор публикации.