Германия разрешит полиции сбивать беспилотники 1 8.10.2025, 17:12

Поводом для инициативы стал недавний инцидент в аэропорту Мюнхена.

Правительство Германии одобрило закон, который дает федеральной полиции право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Новый закон, ожидающий утверждения парламентом, позволит применять оружие, лазеры или средства радиоэлектронной борьбы для нейтрализации беспилотников в случае угрозы безопасности.

«Инциденты с дронами угрожают нашей безопасности. Мы этого не допустим», — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, расширенные полномочия позволят полиции быстрее обнаруживать и нейтрализовать угрозы.

Поводом для инициативы стал недавний инцидент в аэропорту Мюнхена, где из-за замеченных дронов было отменено или перенаправлено несколько десятков рейсов, а более 10 тысяч пассажиров застряли в аэропорту. Мерц предположил, что за полетами беспилотников может стоять Россия, хотя они не были вооружены и, вероятно, выполняли разведывательные задачи.

В рамках закона создается специальное подразделение полиции по борьбе с беспилотниками. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт сообщил, что Германия будет сотрудничать с Израилем и Украиной, которые обладают передовыми технологиями в этой области.

Таким образом, Германия присоединяется к Великобритании, Франции, Литве и Румынии, уже предоставившим своим службам право сбивать дроны-нарушители.

