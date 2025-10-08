закрыть
8 октября 2025, среда, 17:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Любимый завтрак принцессы Дианы стал мировым трендом

  • 8.10.2025, 17:23
Любимый завтрак принцессы Дианы стал мировым трендом

Простой рецепт на каждый день.

Принцесса Диана, которую мир помнит как «Принцессу народа», прославилась своей теплотой, гуманитарной деятельностью и современным взглядом на жизнь в королевской семье. Теперь, благодаря недавнему видео, опубликованному ее бывшим личным шеф-поваром Дарреном МакГрэди, мы узнали, что она была также впереди своего времени на кухне.

Задолго до того, как Instagram сделал популярными овсянку на ночь, Диана ела её каждое утро ещё в начале 1990-х, пишет EatingWell.

По словам МакГрэди, Диана открыла для себя рецепт во время пребывания в швейцарской оздоровительной клинике. Там её познакомили с Бирхер-мюсли — блюдом, впервые разработанным швейцарским диетологом, которое сочетало замоченные овсяные хлопья, фрукты и орехи, обеспечивая сытное и полезное начало дня.

Ей настолько понравилась эта идея, что, вернувшись домой, она попросила МакГрэди готовить ее на завтрак каждое утро. В то время идея есть холодные замоченные хлопья могла показаться необычной в Британии, но Диана с энтузиазмом восприняла блюдо, что доказывает её способность предугадывать тренды здорового питания задолго до их популяризации.

МакГрэди вспоминает этот период как время, когда Диана уделяла особое внимание здоровью и фитнесу. Она занималась в спортзале три раза в неделю. Завтрак, однако, полностью оставался в его руках, и приготовление начиналось уже накануне вечером.

Он начинал с обычных овсяных хлопьев — не быстрого приготовления, как он настаивает, потому что они хуже сохраняют текстуру. Он замачивал хлопья в свежевыжатом апельсиновом соке. Накрытые крышкой и оставленные в холодильнике на ночь, хлопья впитывали жидкость и становились мягкими, приобретая сладкий цитрусовый вкус.

Утром МакГрэди добавлял в смесь процеженный йогурт (по-гречески), чтобы овсянка стала кремовой, и чтобы в блюде был белок. Капля мёда уравновешивала кислинку сладостью.

Чтобы добавить текстуру и питательность, он натирал половину яблока вместе с кожурой — МакГрэди рекомендует сорт Honeycrisp за его сладкий вкус. Также он добавлял горсть свежей голубики и немного хрустящих грецких орехов. Эта комбинация обеспечивала антиоксиданты, полезные жиры и клетчатку, а заодно усиливала вкус.

После перемешивания овсянка превращалась в слоёный, сытный завтрак, который удовлетворял все критерии. Он был питательным, вкусным и привлекательным внешне. Блюдо имело такой успех, что МакГрэди признается, что часто готовил двойную порцию.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук